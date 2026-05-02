  4. Ипсвич обыграл КПР вернулся в Английскую Премьер-лигу
02 мая 2026, 16:30 | Обновлено 02 мая 2026, 16:52
Ипсвич обыграл КПР вернулся в Английскую Премьер-лигу

«Трактористы» гарантировали себе место в элите на сезон 2026/27

Getty Images/Global Images Ukraine. Ипсвич

«Ипсвич» в 46-м туре Чемпионшипа обыграл «КПР» и гарантировал себе участие в АПЛ в сезоне 2026/27.

Команды встретились на стадионе «Портмэн Роуд» в Ипсвиче.

Хозяева поля в крайнем туре добыли разгромную победу со счетом 3:0, благодаря чему вернулись в элитный дивизион после годичного отсутствия.

Подопечные Маккены с 84 очками расположились на втором месте таблицы. Несколькими турами ранее Чемпионшип выиграл «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда.

Чемпионшип. 46-й тур

Ипсвич – КПР – 3:0

Голы: Хирст, 3, Филоджин, 9, МакАтир, 85

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 46 28 11 7 97 - 45 02.05.26 Уотфорд 0:4 Ковентри Сити26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей 95
2 Ипсвич Таун 46 23 15 8 80 - 47 02.05.26 Ипсвич Таун 3:0 КПР28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро 84
3 Миллуолл 46 24 11 11 64 - 49 02.05.26 Миллуолл 2:0 Оксфорд Юнайтед24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл 83
4 Саутгемптон 46 22 14 10 82 - 56 02.05.26 Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон28.04.26 Саутгемптон 2:2 Ипсвич Таун21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн 80
5 Мидлсбро 46 22 14 10 72 - 47 02.05.26 Рексхэм 2:2 Мидлсбро25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут 80
6 Халл Сити 46 21 10 15 70 - 66 02.05.26 Халл Сити 2:1 Норвич25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити 73
7 Рексхэм 46 19 14 13 69 - 65 02.05.26 Рексхэм 2:2 Мидлсбро26.04.26 Ковентри Сити 3:1 Рексхэм21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм 71
8 Дерби Каунти 46 20 9 17 67 - 59 02.05.26 Дерби Каунти 1:2 Шеффилд Юнайтед25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти 69
9 Норвич 46 19 8 19 63 - 56 02.05.26 Халл Сити 2:1 Норвич25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун 65
10 Бирмингем 46 17 13 16 57 - 56 02.05.26 Портсмут 1:1 Бирмингем25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм 64
11 Суонси 46 18 10 18 57 - 59 02.05.26 Суонси 3:1 Чарльтон25.04.26 Норвич 1:1 Суонси21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон11.04.26 Лестер 0:1 Суонси 64
12 Бристоль Сити 46 17 11 18 59 - 59 02.05.26 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити25.04.26 Бирмингем 2:1 Бристоль Сити21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити 62
13 Шеффилд Юнайтед 46 18 6 22 66 - 66 02.05.26 Дерби Каунти 1:2 Шеффилд Юнайтед25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити 60
14 Престон Норт Энд 46 15 15 16 55 - 62 02.05.26 Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон25.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:3 Престон Норт Энд22.04.26 Бирмингем 2:1 Престон Норт Энд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд 60
15 КПР 46 16 10 20 61 - 73 02.05.26 Ипсвич Таун 3:0 КПР25.04.26 КПР 2:3 Дерби Каунти21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити 58
16 Уотфорд 46 14 15 17 53 - 65 02.05.26 Уотфорд 0:4 Ковентри Сити25.04.26 Мидлсбро 5:1 Уотфорд21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд 57
17 Сток Сити 46 15 10 21 51 - 56 02.05.26 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн 55
18 Портсмут 46 14 13 19 49 - 64 02.05.26 Портсмут 1:1 Бирмингем25.04.26 Сток Сити 1:3 Портсмут21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун 55
19 Чарльтон 46 13 14 19 44 - 58 02.05.26 Суонси 3:1 Чарльтон25.04.26 Чарльтон 2:1 Халл Сити22.04.26 Чарльтон 1:2 Ипсвич Таун18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд 53
20 Блэкберн 46 13 13 20 42 - 56 02.05.26 Блэкберн 0:1 Лестер22.04.26 Шеффилд Юнайтед 1:3 Блэкберн17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн 52
21 Вест Бромвич 46 13 14 19 48 - 58 02.05.26 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Вест Бромвич25.04.26 Вест Бромвич 0:0 Ипсвич Таун21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл 51
22 Оксфорд Юнайтед 46 11 14 21 45 - 59 02.05.26 Миллуолл 2:0 Оксфорд Юнайтед25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд 47
23 Лестер 46 12 16 18 58 - 68 02.05.26 Блэкберн 0:1 Лестер24.04.26 Лестер 1:1 Миллуолл21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер11.04.26 Лестер 0:1 Суонси 46
24 Шеффилд Уэнсдей 46 2 12 32 29 - 89 02.05.26 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Вест Бромвич25.04.26 Оксфорд Юнайтед 4:1 Шеффилд Уэнсдей22.04.26 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Уэнсдей18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей 0
События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кейси Макатир (Ипсвич Таун).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Филоджин-Байдейс (Ипсвич Таун), асcист Джордж Херст.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Херст (Ипсвич Таун).
Даниил Кирияка
