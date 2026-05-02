Ипсвич обыграл КПР вернулся в Английскую Премьер-лигу

«Ипсвич» в 46-м туре Чемпионшипа обыграл «КПР» и гарантировал себе участие в АПЛ в сезоне 2026/27.

Команды встретились на стадионе «Портмэн Роуд» в Ипсвиче.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля в крайнем туре добыли разгромную победу со счетом 3:0, благодаря чему вернулись в элитный дивизион после годичного отсутствия.

Подопечные Маккены с 84 очками расположились на втором месте таблицы. Несколькими турами ранее Чемпионшип выиграл «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда.

Чемпионшип. 46-й тур

Ипсвич – КПР – 3:0

Голы: Хирст, 3, Филоджин, 9, МакАтир, 85

Фото матча:

