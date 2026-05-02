Лунин узнал неприятные новости перед матчем с Барселоной

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, как ожидается, не сыграет с «Барселоной». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в клубе не очень хотят видеть 27-летнего футболиста в стартовом составе, его место должен занять Тибо Куртуа, который близок к восстановлению после травмы.

В текущем сезоне на счету Андрея Лунина 11 матчей на клубном уровне, ни один из которых не стал сухим. Пропустить украинец успел 21 мяч. Веб-портал Ttransefrmarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» нацелился на защитника «Реала».