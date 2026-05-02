  4. Лунин узнал неприятные новости перед матчем с Барселоной
02 мая 2026, 11:33 | Обновлено 02 мая 2026, 12:54
Лунин узнал неприятные новости перед матчем с Барселоной

В Эль-Классико, вероятнее всего, сыграет Тибо Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, как ожидается, не сыграет с «Барселоной». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в клубе не очень хотят видеть 27-летнего футболиста в стартовом составе, его место должен занять Тибо Куртуа, который близок к восстановлению после травмы.

В текущем сезоне на счету Андрея Лунина 11 матчей на клубном уровне, ни один из которых не стал сухим. Пропустить украинец успел 21 мяч. Веб-портал Ttransefrmarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» нацелился на защитника «Реала».

Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Андрей Лунин Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: AS
