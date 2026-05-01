Арсенал нацелился на подписание игрока Реала. Приоритетная цель

Испанский защитник «Реала» Альваро Каррерас привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 24-летний футболист попал на радары английского гранда, для которого усиление позиции левого защитника в летнее трансферное окно является приоритетной целью.

Будущее Каррераса в Мадриде туманно на фоне Ферлана Менди, набирающего форму.

В текущем сезоне на счету Альваро Каррерас 38 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

