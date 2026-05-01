Арсенал нацелился на подписание игрока Реала. Приоритетная цель
Альваро Каррерас попал на радары английского гранда
Испанский защитник «Реала» Альваро Каррерас привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, 24-летний футболист попал на радары английского гранда, для которого усиление позиции левого защитника в летнее трансферное окно является приоритетной целью.
Будущее Каррераса в Мадриде туманно на фоне Ферлана Менди, набирающего форму.
В текущем сезоне на счету Альваро Каррерас 38 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Лунин получил вердикт от мадридского «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
