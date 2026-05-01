Это разочарование. Лунин получил вердикт от мадридского Реала

Будущее вратаря Андрея Лунина в составе «Реала» вновь оказалось под большим вопросом.

Как сообщает AS, в мадридском клубе не полностью удовлетворены уровнем игры украинца. В частности, речь идет о нестабильности выступлений и том, что голкипер не всегда демонстрирует ожидаемый уровень мастерства. В «Реале» считают, что в этом сезоне украинец не достойно заменил Тибо Куртуа.

Дополнительным фактором давления является прогресс молодого вратаря Хави Наварро, которого считают одним из самых перспективных талантов академии «сливочных».

Действующий контракт 27-летнего вратаря рассчитан до лета 2030 года. В сезоне-2025/26 Лунин провел 11 матчей, в которых пропустил 21 мяч и лишь раз сохранил свои ворота «сухими».