  4. Это разочарование. Лунин получил вердикт от мадридского Реала
01 мая 2026, 23:42 |
Это разочарование. Лунин получил вердикт от мадридского Реала

В клубе считают, что украинец демонстрирует недостаточный уровень

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Будущее вратаря Андрея Лунина в составе «Реала» вновь оказалось под большим вопросом.

Как сообщает AS, в мадридском клубе не полностью удовлетворены уровнем игры украинца. В частности, речь идет о нестабильности выступлений и том, что голкипер не всегда демонстрирует ожидаемый уровень мастерства. В «Реале» считают, что в этом сезоне украинец не достойно заменил Тибо Куртуа.

Дополнительным фактором давления является прогресс молодого вратаря Хави Наварро, которого считают одним из самых перспективных талантов академии «сливочных».

Действующий контракт 27-летнего вратаря рассчитан до лета 2030 года. В сезоне-2025/26 Лунин провел 11 матчей, в которых пропустил 21 мяч и лишь раз сохранил свои ворота «сухими».

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: AS
Так як Реал продає Луніна, не буде дивно якщо він добуде цей, та ще й підпише новий контракт, а в кінці кар'єри буде або радником президента клубу, або головним тренером.😀
