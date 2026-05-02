Кейн, Мбаппе, Холанд. Как выглядит список лидеров в гонке за Золотую бутсу

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и будет определен обладатель приза лучшему бомбардиру сезона.

В рейтинге за Золотую бутсу есть явный лидер, который проводит феноменальный сезон.

Знаменитый английский форвард Гарри Кейн забил за Баварию 33 голов в Бундеслиге и с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров (66 баллов).

Вторую позицию делят Килиан Мбаппе из мадридского Реала (24 мяча в Ла Лиге) и Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (24 гола в АПЛ), которые имеют по 48 баллов.

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0.

Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), засчитываются по номиналу.

Золотая бутса 2025/26. Положение на утро 2 мая 2026 года