ВИДЕО. Обидчик Шахтера получил награду от УЕФА
Рекордный гол Сарра в ворота «горняков» признали лучшим в полуфиналах ЛК
Самый быстрый гол в истории Лиги конференций, который нападающий английского «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр забил в ворота донецкого «Шахтера» уже на 21-й секунде первого матча 1/2 финала турнира, получил награду от УЕФА.
Мяч обидчика «горняков» был признан лучшим на этой стадии ЛК. Победителя определили путем голосования болельщиков.
Помимо гола Сарра, в отборе участвовали мяч нападающего «Кристал Пэлас» Йоргена Ларсена в ворота дончан, а также гол форварда «Райо Вальекано» Алемао, который он забил «Страсбургу».
Напомним, что «Шахтер» проиграл первый матч полуфинала со счетом 1:3. Второй поединок состоится 7 мая в Лондоне.
Sarr smashes the record for fastest Conference League goal 🤯#UECL | @CPFC pic.twitter.com/lcD3FjnJaD— UEFA Conference League (@Conf_League) May 1, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
