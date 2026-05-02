ВИДЕО. Обидчик Шахтера получил награду от УЕФА

Самый быстрый гол в истории Лиги конференций, который нападающий английского «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр забил в ворота донецкого «Шахтера» уже на 21-й секунде первого матча 1/2 финала турнира, получил награду от УЕФА.

Мяч обидчика «горняков» был признан лучшим на этой стадии ЛК. Победителя определили путем голосования болельщиков.

Помимо гола Сарра, в отборе участвовали мяч нападающего «Кристал Пэлас» Йоргена Ларсена в ворота дончан, а также гол форварда «Райо Вальекано» Алемао, который он забил «Страсбургу».

Напомним, что «Шахтер» проиграл первый матч полуфинала со счетом 1:3. Второй поединок состоится 7 мая в Лондоне.

