Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 мая 2026, 10:11
ВИДЕО. Обидчик Шахтера получил награду от УЕФА

Рекордный гол Сарра в ворота «горняков» признали лучшим в полуфиналах ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаила Сарр

Самый быстрый гол в истории Лиги конференций, который нападающий английского «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр забил в ворота донецкого «Шахтера» уже на 21-й секунде первого матча 1/2 финала турнира, получил награду от УЕФА.

Мяч обидчика «горняков» был признан лучшим на этой стадии ЛК. Победителя определили путем голосования болельщиков.

Помимо гола Сарра, в отборе участвовали мяч нападающего «Кристал Пэлас» Йоргена Ларсена в ворота дончан, а также гол форварда «Райо Вальекано» Алемао, который он забил «Страсбургу».

Напомним, что «Шахтер» проиграл первый матч полуфинала со счетом 1:3. Второй поединок состоится 7 мая в Лондоне.

Шахтер лаконично обратился к капитану сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец неожиданно провернул трансфер игрока Шахтера
Шахтер никогда не отыгрывал 2 гола после первого матча в еврокубках
Андрей Плыгун Источник: УЕФА
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Футбол | 02 мая 2026, 04:55 8
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»

Тренер возмущен судейством

Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
Футбол | 02 мая 2026, 07:20 9
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих

Украинец может вернуться в стартовом составе в следующем сезоне – так считают в его команде

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
Футбол | 02.05.2026, 07:37
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
Полтавский триллер, Цыганков проиграл с Жироной, золото Онофрийчук
Футбол | 02.05.2026, 09:42
Полтавский триллер, Цыганков проиграл с Жироной, золото Онофрийчук
Полтавский триллер, Цыганков проиграл с Жироной, золото Онофрийчук
Популярные новости
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
