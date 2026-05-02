Лига конференций02 мая 2026, 09:38 | Обновлено 02 мая 2026, 09:45
Шахтер никогда не отыгрывал 2 гола после первого матча в еврокубках
Вспомним все случаи, когда горняки проиграли первый матч стадии на вылет с разницей в 2 мяча
02 мая 2026, 09:38 | Обновлено 02 мая 2026, 09:45
75
0
Донецкий Шахтер в седьмой раз в своей еврокубковой истории проиграл первый матч стадии на вылет с разницей в 2 гола.
В предыдущих шести случаях горняки ни разу не смогли отыграть подобное отставание в ответном матче.
Более того, в 5 матчах Шахтер проиграл и второй матч, лишь однажды сыграв вничью.
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках на стадиях на вылет, в которых они проиграли первый матч с разницей в 2 гола.
Еврокубковые матчи Шахтера в стадиях на вылет, в которых первый матч они проиграли с разницей в 2 гола
- 2026, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пєлас – 1:3
- 2005, Лига чемпионов, Шахтер – Интер – 0:2-1:1
- 2005, Кубок УЕФА, Шахтер – АЗ – 1:3-1:2
- 2003, Кубок УЕФА, Шахтер – Динамо Бухарест – 0:2-2:3
- 2001, Лига чемпионов, Шахтер – Боруссия Дортмунд – 0:2-1:3
- 1999, Кубок УЕФА, Шахтер – Рода – 1:3-0:2
- 1997, Кубок обладателей кубков, Шахтер – Виченца – 1:3-1:2
