Защитник Динамо: «Эти матчи – это дерби. Они всегда принципиальны»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко объяснил, что для него означают матчи против донецкого «Шахтера». Тарас отметил, что «бело-синие» серьезно готовятся к матчу 26 тура УПЛ.

– Что для вас лично значит противостояние «Динамо» и «Шахтера»?

– Матчи против «Шахтера» – это дерби, это «Классическое», как говорится. Матчи против «Шахтера» всегда принципиальны вне зависимости от турнирного значения. Это всегда как финал. Поэтому мы понимаем принципиальность матча и готовимся, – сказал Тарас.

Матч Динамо – Шахтер запланирован на завтра, 3 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.