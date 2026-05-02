  4. Защитник Динамо: «Эти матчи – это дерби. Они всегда принципиальны»
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 12:14
Защитник Динамо: «Эти матчи – это дерби. Они всегда принципиальны»

Тарас Михавко высказался о противостоянии «Динамо» и «Шахтера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко объяснил, что для него означают матчи против донецкого «Шахтера». Тарас отметил, что «бело-синие» серьезно готовятся к матчу 26 тура УПЛ.

– Что для вас лично значит противостояние «Динамо» и «Шахтера»?

– Матчи против «Шахтера» – это дерби, это «Классическое», как говорится. Матчи против «Шахтера» всегда принципиальны вне зависимости от турнирного значения. Это всегда как финал. Поэтому мы понимаем принципиальность матча и готовимся, – сказал Тарас.

Матч Динамо – Шахтер запланирован на завтра, 3 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Тарас Михавко Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
"дербі" - це трохи інше, а цей матч то "ель-класіко"
