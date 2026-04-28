Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 14:52 | Обновлено 28 апреля 2026, 15:03
1374
0

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер

Артем опубликовал пост в telegram

Instagram. Артем Милевский

В воскресенье, 3 мая, киевское Динамо на домашнем стадионе сыграет против донецкого Шахтера в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Легенда «бело-синих» Артем Милевский заговорил о предстоящем матче, обратившись к Андрею Ярмоленко: «Ждем матча Динамо – Шахтер. Андрей Ярмоленко может побить мой рекорд. Буду наблюдать и болеть за него. У него на носу одни рекорды», – сказал Артем.

У Андрея и Артема одинаковое количество забитых голов в украинском Классическом (по 8 точных ударов). Уже в следующем матче Ярмоленко может опередить Милевского по этому показателю.

Матч между Динамо и Шахтером запланирован на воскресенье, 3 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем