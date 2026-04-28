Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Артем опубликовал пост в telegram
В воскресенье, 3 мая, киевское Динамо на домашнем стадионе сыграет против донецкого Шахтера в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.
Легенда «бело-синих» Артем Милевский заговорил о предстоящем матче, обратившись к Андрею Ярмоленко: «Ждем матча Динамо – Шахтер. Андрей Ярмоленко может побить мой рекорд. Буду наблюдать и болеть за него. У него на носу одни рекорды», – сказал Артем.
У Андрея и Артема одинаковое количество забитых голов в украинском Классическом (по 8 точных ударов). Уже в следующем матче Ярмоленко может опередить Милевского по этому показателю.
Матч между Динамо и Шахтером запланирован на воскресенье, 3 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
