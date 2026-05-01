Раздевалка Реала на грани взрыва

Мадридский «Реал» доигрывает сезон 2025/26. Клуб ждет перестройка под нового тренера, так как Альваро Арбелоа никто не рассматривает как достойного кандидата оставаться в должности наставника.

Отсутствие турнирных задач и туманное будущее команды порождает разброд и шатание в раздевалке. В последнее время у Антонио Рюдигера произошла ожесточенная стычка с одноклубником. После серьезного конфликта с Альваро Арбелоа Дани Себальос больше не рассматривается в качестве игрока основы. У Рауля Асенсио и Дани Карвахаля также очень напряженные отношения с тренером.

За пять туров до конца сезона «Реал» уступает «Барселоне» 11 очков, но на девять баллов опережает идущий третьим «Атлетико».