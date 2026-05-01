Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раздевалка Реала на грани взрыва
Испания
01 мая 2026, 22:51
1

Раздевалка Реала на грани взрыва

Альваро Арбелоа окончательно утратил контроль над командой

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Мадридский «Реал» доигрывает сезон 2025/26. Клуб ждет перестройка под нового тренера, так как Альваро Арбелоа никто не рассматривает как достойного кандидата оставаться в должности наставника.

Отсутствие турнирных задач и туманное будущее команды порождает разброд и шатание в раздевалке. В последнее время у Антонио Рюдигера произошла ожесточенная стычка с одноклубником. После серьезного конфликта с Альваро Арбелоа Дани Себальос больше не рассматривается в качестве игрока основы. У Рауля Асенсио и Дани Карвахаля также очень напряженные отношения с тренером.

За пять туров до конца сезона «Реал» уступает «Барселоне» 11 очков, но на девять баллов опережает идущий третьим «Атлетико».

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Дани Карвахаль Рауль Асенсио Антонио Рюдигер Дани Себальос чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А що там Лунін? Ніхто підзатильника за купу пропущених голів не надавав!?
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем