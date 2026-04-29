В Реале остановились на трех кандидатурах главного тренера. Все – топы

После череды неудачных результатов при Альваро Арбелоа «Реал» утратил шансы на титулы в текущем сезоне, и стало понятно, что футбольный год 2026/27 мадридская команда проведет с новым главным тренером.

В «Реале» уже очертили для себя фаворитов. Главными претендентами считаются Жозе Моуриньо, который в конце августа был уволен из «Фенербахче» и сейчас трудится в «Бенфике», а также Юрген Клопп, который девять лет возглавлял «Ливерпуль», откуда ушел в 2024 году.

Третий вариант: Дидье Дешам, который после чемпионата мира закончит 14-летний путь со сборной Франции. На сегодняшний день руководство «Реала» не обсуждало работу ни с одним кандидатом.