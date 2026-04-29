29 апреля 2026, 19:25 |
В Реале остановились на трех кандидатурах главного тренера. Все – топы

На смену Альваро Арбелоа придет тренер с громким именем

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

После череды неудачных результатов при Альваро Арбелоа «Реал» утратил шансы на титулы в текущем сезоне, и стало понятно, что футбольный год 2026/27 мадридская команда проведет с новым главным тренером.

В «Реале» уже очертили для себя фаворитов. Главными претендентами считаются Жозе Моуриньо, который в конце августа был уволен из «Фенербахче» и сейчас трудится в «Бенфике», а также Юрген Клопп, который девять лет возглавлял «Ливерпуль», откуда ушел в 2024 году.

Третий вариант: Дидье Дешам, который после чемпионата мира закончит 14-летний путь со сборной Франции. На сегодняшний день руководство «Реала» не обсуждало работу ни с одним кандидатом.

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Дидье Дешам сборная Франции по футболу Юрген Клопп Ливерпуль Жозе Моуриньо Бенфика Фенербахче чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: El Chiringuito TV
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Комментарии 2
Беріть Маура. Він довів, що навіть якщо в одну річку не можна увійти двічі, то всеодно із неї, що в перший раз, що в другий, можна вийти з солідною компенсацією.😂
Лунина сразу не выход, он нас очень любит, Турбина уже сдает Чудакова вообще не выпускает, украинофоб.
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
