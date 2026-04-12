  4. ФОТО. Как Мбаппе разрушил Реал Мадрид – красноречивая статистика
12 апреля 2026, 01:53
ФОТО. Как Мбаппе разрушил Реал Мадрид – красноречивая статистика

Килиана Мбаппе все чаще называют виновником всех бед мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» оказался в центре обсуждений после вирусного поста в соцсетях, посвященного периоду после перехода Килиана Мбаппе.

В сети обратили внимание на ряд негативных тенденций в игре команды. В частности, «Реал» приближается к двум сезонам подряд без побед в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Также отмечается падение результативности всех игроков, лишь одна победа в Эль Класико в шести матчах, а также тренерская нестабильность – три наставника за полтора года.

На этом фоне активно обсуждается и цитата главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, который говорил после ухода Мбаппе: «Я бы предпочел иметь четырех игроков, которые забивают по 12 голов каждый, чем одного, который забивает 40».

В соцсетях активно реагируют: «Это не тот «Реал», который мы знали», «Проблема в балансе», «Футбол – это команда, а не один игрок», – пишут фанаты.

Пока это лишь оценки из сети, однако подобные тенденции и громкие цитаты только усиливают дискуссию вокруг текущего состояния мадридского гранда.

фото Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
