ФОТО. Как Мбаппе разрушил Реал Мадрид – красноречивая статистика
Килиана Мбаппе все чаще называют виновником всех бед мадридского Реала
Мадридский «Реал» оказался в центре обсуждений после вирусного поста в соцсетях, посвященного периоду после перехода Килиана Мбаппе.
В сети обратили внимание на ряд негативных тенденций в игре команды. В частности, «Реал» приближается к двум сезонам подряд без побед в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.
Также отмечается падение результативности всех игроков, лишь одна победа в Эль Класико в шести матчах, а также тренерская нестабильность – три наставника за полтора года.
На этом фоне активно обсуждается и цитата главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, который говорил после ухода Мбаппе: «Я бы предпочел иметь четырех игроков, которые забивают по 12 голов каждый, чем одного, который забивает 40».
В соцсетях активно реагируют: «Это не тот «Реал», который мы знали», «Проблема в балансе», «Футбол – это команда, а не один игрок», – пишут фанаты.
Пока это лишь оценки из сети, однако подобные тенденции и громкие цитаты только усиливают дискуссию вокруг текущего состояния мадридского гранда.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid since signing Mbappé:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 11, 2026
• On the way to two consecutive seasons without La Liga, Copa del Rey and Champions League.
• Goal tallies dropped for all players.
• 1 El Clásico won out of 6 played.
• 3 coaches in a year and a half.
• PSG becomes the best team… pic.twitter.com/FhfTmLmsbP
This will go down as one of the biggest quotes from Luis Enrique. Mbappe came and disrupts Real Madrid system pic.twitter.com/yi7L7vrUE8— DesmundOris (@Desmund_Oris) April 11, 2026
