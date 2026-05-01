  4. Новичок Реала: После игр сразу заходил в Twitter узнать, что обо мне пишут
01 мая 2026, 22:18 | Обновлено 01 мая 2026, 22:56
221
0

Новичок Реала: После игр сразу заходил в Twitter узнать, что обо мне пишут

Эндрик признал, что больше не обращает внимание на критику

01 мая 2026, 22:18 | Обновлено 01 мая 2026, 22:56
221
0
Новичок Реала: После игр сразу заходил в Twitter узнать, что обо мне пишут
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Нападающий «Реала» Эндрик уверен, что его зависимость от социальных сетей осталась в прошлом.

«Я больше не обращаю внимания на то, что говорят другие. Когда вы отбрасываете все это, все становится проще. Оглянувшись назад, я сосредоточился только на игре в футбол и на том, чтобы делать все возможное для своей команды. Как только вы перестаете обращать внимание на то, что происходит вне поля, вы начинаете показывать лучшие результаты на нем. В этом ключ для футболистов. Усердно работайте на команду и не беспокойтесь о критике».

«Когда я начинал, я очень плохо справлялся с социальными сетями и критикой. После матча я сразу же заходил в Twitter и социальные сети узнать, что обо мне пишут. Я хотел, чтобы мое эго раздули. Но это нехорошо. Слава Богу, этот период закончился. Когда матч заканчивается, я сохраняю спокойствие и сосредотачиваюсь на восстановлении. Меня больше не волнует эта критика».

19-летний бразилец забил семь мячей и столько же раз ассистировал партнерам в 21 матче за «Лион», где он играет на правах аренды. Оцениваемый в 35 млн евро футболист летом вернется в «Реал».

По теме:
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Раздевалка Реала на грани взрыва
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Руслан Полищук Источник: The Guardian
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новости для Трубина и Судакова: Бенфика определилась с тренером
Футбол | 01 мая 2026, 20:15 0
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика определилась с тренером
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика определилась с тренером

Португальская команда намерена предложить контракт Жозе Моуриньо

Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Футбол | 01 мая 2026, 13:50 12
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций

Александр Кучер верит, что в Англии подопечные Арды Турана способны отыграть два мяча

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 01.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 13
Бокс
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 20
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
