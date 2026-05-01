Новичок Реала: После игр сразу заходил в Twitter узнать, что обо мне пишут

Нападающий «Реала» Эндрик уверен, что его зависимость от социальных сетей осталась в прошлом.

«Я больше не обращаю внимания на то, что говорят другие. Когда вы отбрасываете все это, все становится проще. Оглянувшись назад, я сосредоточился только на игре в футбол и на том, чтобы делать все возможное для своей команды. Как только вы перестаете обращать внимание на то, что происходит вне поля, вы начинаете показывать лучшие результаты на нем. В этом ключ для футболистов. Усердно работайте на команду и не беспокойтесь о критике».

«Когда я начинал, я очень плохо справлялся с социальными сетями и критикой. После матча я сразу же заходил в Twitter и социальные сети узнать, что обо мне пишут. Я хотел, чтобы мое эго раздули. Но это нехорошо. Слава Богу, этот период закончился. Когда матч заканчивается, я сохраняю спокойствие и сосредотачиваюсь на восстановлении. Меня больше не волнует эта критика».

19-летний бразилец забил семь мячей и столько же раз ассистировал партнерам в 21 матче за «Лион», где он играет на правах аренды. Оцениваемый в 35 млн евро футболист летом вернется в «Реал».