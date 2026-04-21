Луис ЭНРИКЕ: «Я ненавижу таких футболистов. Намеренно так поступил»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему не поздоровался с нападающим «Лиона» Эндриком после матча Лиги (1:2).

«Я намеренно игнорировал Эндрике, потому что ненавижу неуважительных футболистов», – сказал Луис Энрике.

Очевидно, тренеру не понравилось демонстративное празднование гола в исполнении бразильца. В этом сезоне на счету Эндрика, который арендован у «Реала», четыре гола и шесть результативных передач в Лиге 1.

Ранее испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных в матче чемпионата Франции с «Лионом» (1:2):