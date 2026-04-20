Энрике объяснил, почему ПСЖ с Забарным сенсационно уступил Лиону

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение его подопечных в поединке чемпионата Франции с «Лионом» (1:2):

«Мы пытались забить, не реализовали пенальти и забили с последнего удара. Таков футбол. В начале матча было видно, что нам тяжело, и игра шла с трудом. Но я считаю, что команда старалась создавать моменты. Мы нанесли 23 удара, они – пять, и забили два гола. Когда противник играет так хладнокровно, выиграть матч сложно.

Жаль, потому что нам нужны очки, и мы стараемся играть каждые три дня как можно лучше. Сегодня мы сделали шесть замен, но будет сложно, нам нужно набирать по три очка в каждом матче. Нам нужно готовиться к игре с «Нантом» и понимать, что чемпионат становится все сложнее, потому что «Ланс» выиграл».

Все 90 минут на поле провел украинский защитник парижского гранда Илья Забарный, результативными действиями он не отличился.