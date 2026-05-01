  4. Нива Тернополь – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Нива Тернополь
02.05.2026 16:30
Металлист
Украина. Первая лига
01 мая 2026, 21:19 | Обновлено 01 мая 2026, 21:24
Нива Тернополь – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 2 мая в 16:30 по Киеву

01 мая 2026, 21:19 | Обновлено 01 мая 2026, 21:24
9
0
Нива Тернополь – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В субботу, 2 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и харьковским «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Для тернополян текущий сезон, несмотря на чрезвычайно уверенное начало, складывается далеко не лучшим образом. После 25 туров Первой лиги Украины на балансе «Нивы» есть 27 баллов, что пока позволяют ей находиться на 12-й строчке общего зачета. От зоны переходных игр клуб отделяет только разница забитых/пропущенных голов, а вот от зоны перманентного выбывания расстояние довольно неплохое – 8 очков.

В Кубке Украины «Нива» обыграла "Реал-Фарму» и «СК Полтаву» со счетом 3:0, однако уступила «Буковине» на стадии 1/8 финала (2:1).

Практически идентичные показатели показывает харьковский клуб в текущем сезоне. За 24 игры Первой лиги Украины желто-зеленым удалось также набрать 27 баллов, благодаря которым они находятся на 13-м месте турнирной таблицы. От безопасной 12 позиции, как уже упоминалось ранее, клуб отделяет лишь разница забитых/пропущенных голов.

Кубок Украины команда покинула на стадии 1/16 финала после поражения против крепкого «ЛНЗ Черкассы» со счетом 2:0. До этого харьковчане обыграли сарненский «Маяк» с таким же счетом.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Металлист». На балансе команды за этот отрезок 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 победу одержала «Нива».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Нивы» продолжается уже 14 матчей подряд.
  • Ни в одном из 7 матчей «Нивы» в весенней части Первой лиги Украины не было забито больше, чем 2 гола.
  • В последних 5-х выездных играх «Металлист» победил всего 1 раз.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

