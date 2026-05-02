Нива Т – Металлист – 2:0. Прервали серию. Видео голов и обзор матча

В субботу, 2 мая, в Тернополе прошел матч 26-го тура Первой лиги. Местная «Нива» со счетом 2:0 обыграла харьковский «Металлист».

В начале матча гости владели преимуществом. Однако «Нива» надежно играла в обороне и в конце первого тайма открыла счет.

Произошло это долгожданное для тернопольских болельщиков событие на 41-й минуте. После подачи со штрафного Иван Паламарчук сыграл на подборе и отправил мяч в сетку.

На 72-й минуте хозяева увеличили преимущество в счете. Валентин Напуда отобрал мяч на своей половине поля, прошел к штрафной площадке и неотразимо пробил.

«Нива» к радости своих болельщиков прервала безвыигрышную серию. Эта победа стала для тернопольского клуба первой за 15 матчей.

Первая лига. 26-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 2 мая

«Нива» (Тернополь) – «Металлист» (Харьков) – 2:0

Голы: Паламарчук, 41, Напуда, 72

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча