Долгожданная победа. Нива в Тернополе обыграла Металлист

В субботу, 2 мая, в Тернополе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала харьковский «Металлист».

В начале матча гости владели преимуществом. «Нива» надежно играла в обороне и сама открыла счет.

Произошло это на 41-й минуте. После подачи со штрафного Иван Паламарчук сыграл на подборе и отправил мяч в сетку.

На 72-й минуте хозяева увеличили преимущество в счете. Валентин Напуда отобрал мяч на своей половине поля, прошел к штрафной площадке и неотразимо пробил.

«Нива» прервала безвыигрышную серию. Эта победа стала для тернопольского клуба первой за 15 матчей.

Первая лига. 26-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 2 мая

«Нива» (Тернополь) – «Металлист» (Харьков) – 2:0

Голы: Паламарчук, 41, Напуда, 72

Видеозапись матча