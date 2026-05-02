Долгожданная победа. Нива в Тернополе обыграла Металлист
Поединок «Нива» Тернополь – «Металлист» завершился со счетом 2:0
В субботу, 2 мая, в Тернополе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала харьковский «Металлист».
В начале матча гости владели преимуществом. «Нива» надежно играла в обороне и сама открыла счет.
Произошло это на 41-й минуте. После подачи со штрафного Иван Паламарчук сыграл на подборе и отправил мяч в сетку.
На 72-й минуте хозяева увеличили преимущество в счете. Валентин Напуда отобрал мяч на своей половине поля, прошел к штрафной площадке и неотразимо пробил.
«Нива» прервала безвыигрышную серию. Эта победа стала для тернопольского клуба первой за 15 матчей.
Первая лига. 26-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 2 мая
«Нива» (Тернополь) – «Металлист» (Харьков) – 2:0
Голы: Паламарчук, 41, Напуда, 72
