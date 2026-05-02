Первая лига
Нива Тернополь
02.05.2026 16:30 – FT 2 : 0
Металлист
Украина. Первая лига
02 мая 2026, 18:42 | Обновлено 02 мая 2026, 18:43
Долгожданная победа. Нива в Тернополе обыграла Металлист

Поединок «Нива» Тернополь – «Металлист» завершился со счетом 2:0

ФК Нива Тернополь

В субботу, 2 мая, в Тернополе состоялся матч 26-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала харьковский «Металлист».

В начале матча гости владели преимуществом. «Нива» надежно играла в обороне и сама открыла счет.

Произошло это на 41-й минуте. После подачи со штрафного Иван Паламарчук сыграл на подборе и отправил мяч в сетку.

На 72-й минуте хозяева увеличили преимущество в счете. Валентин Напуда отобрал мяч на своей половине поля, прошел к штрафной площадке и неотразимо пробил.

«Нива» прервала безвыигрышную серию. Эта победа стала для тернопольского клуба первой за 15 матчей.

Первая лига. 26-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 2 мая

«Нива» (Тернополь) – «Металлист» (Харьков) – 2:0

Голы: Паламарчук, 41, Напуда, 72

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Palamarchuk (Нива Тернополь).
