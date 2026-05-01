ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»

Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен после ничьей 3:3 в матче чемпионата Украины против Полтавы перед уходом в раздевалку не выдержал, подошел к телекамере и сказал: «Этот судья – позор».

После игры во флеш-интервью тренер раскритиковал всю бригаду, которая, по мнению специалиста, не была в форме, чтобы работать на матче УПЛ.

Кривбасс в конце встречи забил четвертый мяч и мог выиграть, но арбитр Игорь Пасхал отменил этот гол.