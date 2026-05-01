Украина. Премьер лига01 мая 2026, 20:25 | Обновлено 01 мая 2026, 20:40
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Тренер Кривбасса ван Леувен недоволен арбитражем
01 мая 2026, 20:25 | Обновлено 01 мая 2026, 20:40
1510
Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен после ничьей 3:3 в матче чемпионата Украины против Полтавы перед уходом в раздевалку не выдержал, подошел к телекамере и сказал: «Этот судья – позор».
После игры во флеш-интервью тренер раскритиковал всю бригаду, которая, по мнению специалиста, не была в форме, чтобы работать на матче УПЛ.
Кривбасс в конце встречи забил четвертый мяч и мог выиграть, но арбитр Игорь Пасхал отменил этот гол.
А чому мовчить наша суддівська дама? Мабуть король не дозволяє.
