Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 20:25 | Обновлено 01 мая 2026, 20:40
1

ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»

Тренер Кривбасса ван Леувен недоволен арбитражем

01 мая 2026, 20:25 | Обновлено 01 мая 2026, 20:40
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен после ничьей 3:3 в матче чемпионата Украины против Полтавы перед уходом в раздевалку не выдержал, подошел к телекамере и сказал: «Этот судья – позор».

После игры во флеш-интервью тренер раскритиковал всю бригаду, которая, по мнению специалиста, не была в форме, чтобы работать на матче УПЛ.

Кривбасс в конце встречи забил четвертый мяч и мог выиграть, но арбитр Игорь Пасхал отменил этот гол.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А чому мовчить наша суддівська дама? Мабуть король не дозволяє.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем