Турция01 мая 2026, 16:00 | Обновлено 01 мая 2026, 16:04
1
У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры
На украинского голкипера нацелился «Бешикташ»
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации источника, на подписание 24-летнего футболиста нацелился местный гранд – «Бешикташ». О предложении пока что речи не идет.
В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 47 матчей на клубном уровне, 21 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского голкипера в 25 миллионов евро.
Ранее стали известны подробности по взаимоотношениям Судакова и Моуриньо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2026, 11:15 40
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко без особых упреков посыпает голову пеплом
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 13
«Горняки» проиграли 1:3
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Футбол | 01.05.2026, 15:59
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Коли пишуть "несподіваний варіант" - зразу зрозуміло що Туреччина, можна навіть новину не відкривати. Не думаю, що футболіст який хоче мати перспективи туди піде з потужного європейського чемпіонату
Популярные новости
30.04.2026, 09:31 23
30.04.2026, 02:45
30.04.2026, 07:35 19
01.05.2026, 07:55 39
30.04.2026, 00:29
29.04.2026, 19:44 9
01.05.2026, 06:02 10
30.04.2026, 08:10 14