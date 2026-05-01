  У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры
01 мая 2026, 16:00 | Обновлено 01 мая 2026, 16:04
У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры

На украинского голкипера нацелился «Бешикташ»

01 мая 2026, 16:00 | Обновлено 01 мая 2026, 16:04
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации источника, на подписание 24-летнего футболиста нацелился местный гранд – «Бешикташ». О предложении пока что речи не идет.

В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 47 матчей на клубном уровне, 21 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского голкипера в 25 миллионов евро.

Ранее стали известны подробности по взаимоотношениям Судакова и Моуриньо.

