Стали известны подробности по взаимоотношениям тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо и украинского хавбек Георгия Судакова.

Как сообщает A Bola, между коучем и футболистом нет конфликта. Украинец работает над своим возвращением в стартовый состав, тренерский штаб пытается повысить его уровень агрессивности, в особенности в атакующей зоне.

Клуб ценит его работу над собой, но летом готов рассмотреть предложения по трансферу. Сам игрок доволен жизнью в столице Португалии.

Летом «Бенфика» может усилить линию полузащиты, из-за чего Судаков может столкнуться яс еще более высоким уровнем конкуренции.

В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя голами и семью ассистами. Последние тир поединка «Бенфики» Георгий Судаков провел на скамье запасных.

