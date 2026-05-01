Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конфликта нет? Известны подробности по взаимоотношениям Судакова и Моуриньо
01 мая 2026, 13:49 | Обновлено 01 мая 2026, 13:58
Украинец работает на возвращением в стартовый состав

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Стали известны подробности по взаимоотношениям тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо и украинского хавбек Георгия Судакова.

Как сообщает A Bola, между коучем и футболистом нет конфликта. Украинец работает над своим возвращением в стартовый состав, тренерский штаб пытается повысить его уровень агрессивности, в особенности в атакующей зоне.

Клуб ценит его работу над собой, но летом готов рассмотреть предложения по трансферу. Сам игрок доволен жизнью в столице Португалии.

Летом «Бенфика» может усилить линию полузащиты, из-за чего Судаков может столкнуться яс еще более высоким уровнем конкуренции.

В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя голами и семью ассистами. Последние тир поединка «Бенфики» Георгий Судаков провел на скамье запасных.

Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо
Даниил Кирияка Источник: A Bola
