Конфликта нет? Известны подробности по взаимоотношениям Судакова и Моуриньо
Украинец работает на возвращением в стартовый состав
Стали известны подробности по взаимоотношениям тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо и украинского хавбек Георгия Судакова.
Как сообщает A Bola, между коучем и футболистом нет конфликта. Украинец работает над своим возвращением в стартовый состав, тренерский штаб пытается повысить его уровень агрессивности, в особенности в атакующей зоне.
Клуб ценит его работу над собой, но летом готов рассмотреть предложения по трансферу. Сам игрок доволен жизнью в столице Португалии.
Летом «Бенфика» может усилить линию полузащиты, из-за чего Судаков может столкнуться яс еще более высоким уровнем конкуренции.
В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя голами и семью ассистами. Последние тир поединка «Бенфики» Георгий Судаков провел на скамье запасных.
Ранее стало известно, кто может возглавить «Бенфику, если Моуриньо перейдет в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
