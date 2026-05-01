Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто может возглавить Бенфику, если Моуриньо перейдет в Реал
Португалия
01 мая 2026, 13:22
Стало известно, кто может возглавить Бенфику, если Моуриньо перейдет в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо может покинуть чемпионат Португалии после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил O Jogo.

В услугах именитого 63-летнего специалиста заинтересован мадридский «Реал», который недоволен работой нынешнего наставника Альваро Арбелом и вылетом команды из Лиги чемпионов.

По информации источника, «орлы» составили шорт-лист из трех специалистов, которые могут возглавить команду, где играют футболисты сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков:

  • Филипе Луис (последний клуб – «Фламенго»)
  • Рубен Аморим (последний клуб – «Манчестер Юнайтед»)
  • Марку Силва («Фулхэм»)

«Бенфика» набрала 75 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидера – «Порту» – составляет семь пунктов за три тура до завершения сезона.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Альваро Арбелоа Марку Силва Рубен Аморим Филипе Луис
Николай Тытюк Источник: O Jogo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Варіант з Аморімом буде цікавим. Особливо для фанатів, що Бенфіки, що Спортінга)
Ответить
0
Популярные новости
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем