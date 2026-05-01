Стало известно, кто может возглавить Бенфику, если Моуриньо перейдет в Реал

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо может покинуть чемпионат Португалии после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил O Jogo.

В услугах именитого 63-летнего специалиста заинтересован мадридский «Реал», который недоволен работой нынешнего наставника Альваро Арбелом и вылетом команды из Лиги чемпионов.

По информации источника, «орлы» составили шорт-лист из трех специалистов, которые могут возглавить команду, где играют футболисты сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков:

Филипе Луис (последний клуб – «Фламенго»)

Рубен Аморим (последний клуб – «Манчестер Юнайтед»)

Марку Силва («Фулхэм»)

«Бенфика» набрала 75 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от лидера – «Порту» – составляет семь пунктов за три тура до завершения сезона.