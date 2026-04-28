Моуриньо хочет покинуть Бенфику. Он нашел себе новый клуб
Легендарный португалец жаждет возращения в «Реал»
Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 65-летний футболист намерен покинуть Лиссабон и вернуться в испанский гранд, заменив у руля команды Альваро Арбелоа, будущее которого в столице Испании туманно.
Моуриньо возглавляет «Бенфику» с сентября 2025 года, а в период с 2010 по 2013 год он уже работал с «Реалом».
В составе мадридского гранда выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» нашли замену Моуриньо.
