Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Моуриньо хочет покинуть Бенфику. Он нашел себе новый клуб
Португалия
28 апреля 2026, 14:48 | Обновлено 28 апреля 2026, 15:01
809
0

Моуриньо хочет покинуть Бенфику. Он нашел себе новый клуб

Легендарный португалец жаждет возращения в «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 65-летний футболист намерен покинуть Лиссабон и вернуться в испанский гранд, заменив у руля команды Альваро Арбелоа, будущее которого в столице Испании туманно.

Моуриньо возглавляет «Бенфику» с сентября 2025 года, а в период с 2010 по 2013 год он уже работал с «Реалом».

В составе мадридского гранда выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» нашли замену Моуриньо.

По теме:
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем