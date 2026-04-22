Новость для Трубина и Судакова: в Бенфике нашли замену Моуриньо
Лиссабонскую команду может возглавить Рубен Аморим
Португальский специалист Рубен Аморим может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 40-летний тренер является серьезным претендентом на то, чтобы заменить у руля команды легендарного Жозе Моуриньо, которому его агент Жорже Мендеш рекомендует сменить клуб летом.
«Бенфика» с 72 очками занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Португалии.
В составе «орлов» выступают сразу два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» договорилась о трансфере футболиста сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
