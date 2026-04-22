  Новость для Трубина и Судакова: в Бенфике нашли замену Моуриньо
22 апреля 2026, 15:00 | Обновлено 22 апреля 2026, 15:17
Новость для Трубина и Судакова: в Бенфике нашли замену Моуриньо

Лиссабонскую команду может возглавить Рубен Аморим

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский специалист Рубен Аморим может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 40-летний тренер является серьезным претендентом на то, чтобы заменить у руля команды легендарного Жозе Моуриньо, которому его агент Жорже Мендеш рекомендует сменить клуб летом.

«Бенфика» с 72 очками занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Португалии.

В составе «орлов» выступают сразу два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» договорилась о трансфере футболиста сборной Украины.

Даниил Кирияка Источник: The Sun
так що  притаких розкладах Судаков залишається
