  4. Бывшая 11-я ракетка сообщила о завершении профессиональной карьеры
01 мая 2026, 15:14 |
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова завершила карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 195) сообщила о завершении профессиональной карьеры.

«Никогда не бывает легко прощаться с тем, что ты искренне любишь, но после нескольких месяцев тщательных размышлений я приняла решение. Я завершаю профессиональную карьеру в теннисе.

Оглядываясь на все эти годы, на самом деле десятилетия, я испытываю только благодарность. Для меня было честью делить корт с невероятными теннисистками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами, официальными лицами и, конечно, моими замечательными фанатами.

Это были настоящие «американские горки», полные взлетов и падений, радости и вызовов. И все же, я не могу не гордиться всем, чего достигла, а еще больше – дружескими связями на всю жизнь со многими выдающимися людьми, которых встретила на своем пути.

И, наконец, моей семье и близким: слов никогда не хватит. Пожалуйста, знайте, что моя глубочайшая благодарность и безграничная любовь всегда с вами», – написала Севастова.

36-летняя теннисистка завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, а также была полуфиналисткой US Open в 2018 году.

В октябре 2018 года она поднялась на 11-ю строчку рейтинга WTA, что стало ее лучшим результатом в профессиональной карьере.

Севастова сыграла свой последний матч 13 января 2026 года. Это был матч квалификации Открытого чемпионата Австралии (Aus Open), в котором она уступила американке Уитни Осигве.

По теме:
WTA Awards 2026. Лучшая теннисистка и другие награды: известны номинантки
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Монреале
Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм
Анастасия Севастова
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 17
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000
Теннис | 01 мая 2026, 07:55 3
Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000
Костюк стала третьей украинкой, которой удалось выйти в финал WTA 1000

Ранее до такой стадии на тысячниках доходили Элина Свитолина и Ангелина Калинина

Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Футбол | 01.05.2026, 11:15
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Популярные новости
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 9
Бокс
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 39
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 2
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
