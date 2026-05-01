Бывшая 11-я ракетка сообщила о завершении профессиональной карьеры

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA 195) сообщила о завершении профессиональной карьеры.

«Никогда не бывает легко прощаться с тем, что ты искренне любишь, но после нескольких месяцев тщательных размышлений я приняла решение. Я завершаю профессиональную карьеру в теннисе.

Оглядываясь на все эти годы, на самом деле десятилетия, я испытываю только благодарность. Для меня было честью делить корт с невероятными теннисистками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами, официальными лицами и, конечно, моими замечательными фанатами.

Это были настоящие «американские горки», полные взлетов и падений, радости и вызовов. И все же, я не могу не гордиться всем, чего достигла, а еще больше – дружескими связями на всю жизнь со многими выдающимися людьми, которых встретила на своем пути.

И, наконец, моей семье и близким: слов никогда не хватит. Пожалуйста, знайте, что моя глубочайшая благодарность и безграничная любовь всегда с вами», – написала Севастова.

36-летняя теннисистка завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, а также была полуфиналисткой US Open в 2018 году.

В октябре 2018 года она поднялась на 11-ю строчку рейтинга WTA, что стало ее лучшим результатом в профессиональной карьере.

Севастова сыграла свой последний матч 13 января 2026 года. Это был матч квалификации Открытого чемпионата Австралии (Aus Open), в котором она уступила американке Уитни Осигве.