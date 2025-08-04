Две украинки в борьбе. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Монреале
Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают борьбу за трофей канадского тысячника
В ночь на 4 августа завершились матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) в нижней части сетки.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Амандой Анисимовой.
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Далее украинка поборется против бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки, которая в своем поединке четвертого круга разгромила Анастасию Севастову.
Вторая сеяная канадского тысячника Ига Свентек потерпела поражение от Клары Таусон. Следующей соперницей датчанки будет чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз – представительница США вырвала победу у Каролины Муховой.
Днем ранее на престижных соревнованиях в Монреале состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых дальше прошла еще одна украинка – Марта Костюк.
WTA 1000 Монреаль. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Аманда Анисимова [5] – Элина Свитолина [10] – 4:6, 1:6
Наоми Осака – Анастасия Севастова – 6:1, 6:0
Мэдисон Киз [6] – Каролина Мухова [11] – 4:6, 6:3, 7:5
Клара Таусон [16] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 6:3
WTA 1000 Монреаль. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро
Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9]
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [10] – Наоми Осака
Мэдисон Киз [6] – Клара Таусон [16]
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