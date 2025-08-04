Две украинки в борьбе. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Монреале

В ночь на 4 августа завершились матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) в нижней части сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Амандой Анисимовой.

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Далее украинка поборется против бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки, которая в своем поединке четвертого круга разгромила Анастасию Севастову.

Вторая сеяная канадского тысячника Ига Свентек потерпела поражение от Клары Таусон. Следующей соперницей датчанки будет чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз – представительница США вырвала победу у Каролины Муховой.

Днем ранее на престижных соревнованиях в Монреале состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых дальше прошла еще одна украинка – Марта Костюк.

WTA 1000 Монреаль. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [5] – Элина Свитолина [10] – 4:6, 1:6

Наоми Осака – Анастасия Севастова – 6:1, 6:0

Мэдисон Киз [6] – Каролина Мухова [11] – 4:6, 6:3, 7:5

Клара Таусон [16] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 6:3

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро

Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9]

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака

Мэдисон Киз [6] – Клара Таусон [16]