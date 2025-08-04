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  4. Две украинки в борьбе. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Монреале
WTA
04 августа 2025, 06:15 |
1064
0

Две украинки в борьбе. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Монреале

Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают борьбу за трофей канадского тысячника

04 августа 2025, 06:15 |
1064
0
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 4 августа завершились матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) в нижней части сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Амандой Анисимовой.

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Далее украинка поборется против бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки, которая в своем поединке четвертого круга разгромила Анастасию Севастову.

Вторая сеяная канадского тысячника Ига Свентек потерпела поражение от Клары Таусон. Следующей соперницей датчанки будет чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз – представительница США вырвала победу у Каролины Муховой.

Днем ранее на престижных соревнованиях в Монреале состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки, по итогам которых дальше прошла еще одна украинка – Марта Костюк.

WTA 1000 Монреаль. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [5] – Элина Свитолина [10] – 4:6, 1:6
Наоми Осака – Анастасия Севастова – 6:1, 6:0

Мэдисон Киз [6] – Каролина Мухова [11] – 4:6, 6:3, 7:5
Клара Таусон [16] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 6:3

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро
Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9]

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака
Мэдисон Киз [6] – Клара Таусон [16]

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WTA Монреаль Элина Свитолина Аманда Анисимова Наоми Осака Анастасия Севастова Клара Таусон Ига Свёнтек Мэдисон Киз Каролина Мухова Марта Костюк Елена Рыбакина Джессика Бузас Манейро Виктория Мбоко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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