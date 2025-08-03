С кем сыграет Костюк? На тысячнике в Монреале известны две пары 1/4 финала

В ночь на 3 августа завершились все матчи 1/8 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале в верхней части сетки.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в трех сетах одолела представительницу США Маккартни Кесслер.

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Далее украинка поборется против казахстанки Елены Рыбакиной. Рыбакина лишила украинских фанатов дерби в четвертьфинале тысячника, в трех сетах одолев Даяну Ястремскую.

Первая сеяная Коко Гауфф потерпела поражение от юной звезды Виктории Мбоко. Далее 18-летняя канадка сыграет с Джессикой Бузас Манейро – испанка в четвертом круге справилась с Чжу Линь.

3 августа и в ночь на 4 число состоятся поединки 1/8 финала в нижней части сетки. В частности, свой матч проведет и Элина Свитолина.

WTA 1000 Монреаль. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Виктория Мбоко – 1:6, 4:6

Чжу Линь – Джессика Бузас Манейро – 5:7, 6:1, 2:6

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24] – 7:5, 3:6, 3:6

Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30] – 5:7, 6:2, 7:5

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро

Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9]