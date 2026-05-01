  4. Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер еще не чемпион. Этот клуб УПЛ очень приятно радует»
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 14:59 | Обновлено 01 мая 2026, 15:15
Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер еще не чемпион. Этот клуб УПЛ очень приятно радует»

Президент Шахтера похвалил черкасский ЛНЗ

Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов высказался о борьбе за титул Украинской Премьер-лиги, похвалив черкасский ЛНЗ.

«Отрыв в 8 турнирных баллов? Этот отрыв еще не делает нас чемпионами. Осталось еще пять матчей, а отрыв всего 8 баллов – нужно еще выигрывать, ведь ЛНЗ в этом сезоне приятно радует. Чемпионат очень интересен – сложно его выиграть», – лаконично сказал президент Шахтера.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.

В 26 туре УПЛ подопечные Арды Турана сыграют против киевского «Динамо». Матч Динамо – Шахтер запланирован на воскресенье, 3 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Вторая лига. Матчи 1 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Феникс-Мариуполь – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01 мая 2026, 09:03 18
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет

Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Футбол | 01 мая 2026, 12:37 3
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха

Полтавчане продают клубный автобус

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Футбол | 01.05.2026, 09:32
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Популярные новости
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 70
Теннис
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 39
Футбол
