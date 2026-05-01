Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер еще не чемпион. Этот клуб УПЛ очень приятно радует»

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов высказался о борьбе за титул Украинской Премьер-лиги, похвалив черкасский ЛНЗ.

«Отрыв в 8 турнирных баллов? Этот отрыв еще не делает нас чемпионами. Осталось еще пять матчей, а отрыв всего 8 баллов – нужно еще выигрывать, ведь ЛНЗ в этом сезоне приятно радует. Чемпионат очень интересен – сложно его выиграть», – лаконично сказал президент Шахтера.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.

В 26 туре УПЛ подопечные Арды Турана сыграют против киевского «Динамо». Матч Динамо – Шахтер запланирован на воскресенье, 3 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.