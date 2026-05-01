Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины против Шахтера
Киевский клуб сообщил об огромном ажиотаже вокруг противостояния 26-го тура Премьер-лиги
В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и лидер турнирной таблицы, донецкий «Шахтер».
За два дня до этого противостояния «бело-синие» вышли с обращением к своим фанатам и сообщили о немалом ажиотаже вокруг будущей игры – все билеты были проданы за короткий срок.
«Проданы все билеты на матч «Динамо» – «Шахтер». Спасибо болельщикам за безумный интерес к «классическому. Впереди – особая атмосфера. Встретимся на трибунах!» – сообщила пресс-служба киевского клуба.
Согласно квоте безопасности для стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, на трибунах в условиях полной реализации билетов ожидается 4 333 болельщика.
Подопечные Арды Турана набрали 60 баллов и продолжают занимать первое место в чемпионате, опережая ближайшего преследователя – черкасский ЛНЗ – на восемь пунктов.
«Бело-синие» разместились на четвертой позиции, имея в своем активе 47 пунктов. Команда Игоря Костюка может подняться на третье место, если сумеет отыграть два балла отставания от житомирского «Полесья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
