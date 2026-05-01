Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины против Шахтера
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 11:33 | Обновлено 01 мая 2026, 11:41
Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины против Шахтера

Киевский клуб сообщил об огромном ажиотаже вокруг противостояния 26-го тура Премьер-лиги

В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и лидер турнирной таблицы, донецкий «Шахтер».

За два дня до этого противостояния «бело-синие» вышли с обращением к своим фанатам и сообщили о немалом ажиотаже вокруг будущей игры – все билеты были проданы за короткий срок.

«Проданы все билеты на матч «Динамо» – «Шахтер». Спасибо болельщикам за безумный интерес к «классическому. Впереди – особая атмосфера. Встретимся на трибунах!» – сообщила пресс-служба киевского клуба.

Согласно квоте безопасности для стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, на трибунах в условиях полной реализации билетов ожидается 4 333 болельщика.

Подопечные Арды Турана набрали 60 баллов и продолжают занимать первое место в чемпионате, опережая ближайшего преследователя – черкасский ЛНЗ – на восемь пунктов.

«Бело-синие» разместились на четвертой позиции, имея в своем активе 47 пунктов. Команда Игоря Костюка может подняться на третье место, если сумеет отыграть два балла отставания от житомирского «Полесья».

По теме:
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 28-го тура
Известный тренер объяснил, почему Кристал Пэлас легко обыграл Шахтер в ЛК
35 голов в евросезоне. Шахтер продолжает обновлять клубный рекорд
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер билеты
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Футбол | 01 мая 2026, 06:20 10
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Кристал Пэлас (1:3)

Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова
Футбол | 01 мая 2026, 10:26 0
Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова
Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова

Украинского вингера Жироны хотят видеть в Турции

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
а оцей крутив сайт може повідомити про кількість проданих квитків?
чи це цьому сайту знати не дан0?
Популярные новости
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 38
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
