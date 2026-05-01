Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас
Специалист отметил Педриньо и Очеретько
Главный тренер тернопольской «Нивы» Олег Дулуб назвал героя и антигероя в составе донецкого «Шахтера» в вчерашнем матче 1/2 финала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» (1:3).
По мнению специалиста, хуже других проявил себя Педро Энрике, которому он поставил оценку за матч 6,0.
«Довольно неуверенное и неубедительное выступление от Педро Энрике. Была заметна определенная нервозность в его действиях, особенно в первой половине игры», – пояснил Дулуб.
Лучшим же в составе «горняков» он назвал Олега Очеретько, которому поставил 8,0. Помимо забитого мяча, хавбек проделал огромный объем работы.
«Тройке наших центральных хавбеков приходилось противостоять четверке игроков соперника. Очеретько прекрасно играл позиционно и контролировал центральную зону. Его ценность стала особенно очевидной, когда он покинул поле – третий мяч «Шахтер» пропустил именно через опорную зону во время контратаки», – сказал тренер.
Ответный матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер» состоится в Лондоне 7 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
