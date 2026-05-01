  4. Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас
01 мая 2026, 13:50 |
Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас

Специалист отметил Педриньо и Очеретько

01 мая 2026, 13:50 |
196
0
Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Главный тренер тернопольской «Нивы» Олег Дулуб назвал героя и антигероя в составе донецкого «Шахтера» в вчерашнем матче 1/2 финала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» (1:3).

По мнению специалиста, хуже других проявил себя Педро Энрике, которому он поставил оценку за матч 6,0.

«Довольно неуверенное и неубедительное выступление от Педро Энрике. Была заметна определенная нервозность в его действиях, особенно в первой половине игры», – пояснил Дулуб.

Лучшим же в составе «горняков» он назвал Олега Очеретько, которому поставил 8,0. Помимо забитого мяча, хавбек проделал огромный объем работы.

«Тройке наших центральных хавбеков приходилось противостоять четверке игроков соперника. Очеретько прекрасно играл позиционно и контролировал центральную зону. Его ценность стала особенно очевидной, когда он покинул поле – третий мяч «Шахтер» пропустил именно через опорную зону во время контратаки», – сказал тренер.

Ответный матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер» состоится в Лондоне 7 мая.

По теме:
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Кварцяный обратился к Шахтеру после поражения в полуфинале Лиги конференций
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 28-го тура
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2026, 18:49 26
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника

Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Футбол | 01 мая 2026, 09:32 7
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»

Легенда Динамо поделился эмоциями после матча Шахтера

«Приговор за Волынь». Польские СМИ злорадствуют над трагедией Мудрика
Футбол | 01.05.2026, 13:07
«Приговор за Волынь». Польские СМИ злорадствуют над трагедией Мудрика
«Приговор за Волынь». Польские СМИ злорадствуют над трагедией Мудрика
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01.05.2026, 00:12
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Популярные новости
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
