Кварцяный обратился к Шахтеру после поражения в полуфинале Лиги конференций

Известный украинский тренер, бывший наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный обратился к донецкому «Шахтеру», который потерпел поражение в полуфинале Лиги конференций со счетом 1:3.

Подопечные Арды Турана не смогли одолеть английский «Кристал Пэлас» в матче, который состоялся 30 апреля на стадионе в польском Кракове.

– Как «Шахтеру» нужно сыграть в Англии, чтобы пройти дальше?

– Это уже Арда Туран будет строить план. Могу им пожелать только такого же футбола как вчера, но чтобы реализация не подвела, и было меньше эмоций. У «Шахтера» много бразильцев – и начинается это их: «Вай, вай, вай!».

Не надо этих вай-вай-вай! Понимаете? Хорошо, что Туран эмоционален – я сам таким был, – но футболисты должны сдерживать свои эмоции. Многие игроки добавили в мастерстве, все шагнули вперед, но если в Англии они будут так эмоционально вести себя, судья дважды не подумает: желтая, потом красная – и прощайте еврокубки.

С арбитрами англичане работают, хоть и говорят по-другому. Это как политика. Судья в Кракове в некоторых моментах игрокам «Кристал Пэлас» откровенно симпатизировал, и это бросалось в глаза.

Были нарушения, наши ждали свистка, а его нет. В Англии, если судья свистнет пару раз не туда, болельщики его съедят. Поэтому надо брать все в свои руки, – уверен Кварцяный.