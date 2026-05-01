Кварцяный обратился к Шахтеру после поражения в полуфинале Лиги конференций

01 мая 2026, 12:37
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер, бывший наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный обратился к донецкому «Шахтеру», который потерпел поражение в полуфинале Лиги конференций со счетом 1:3.

Подопечные Арды Турана не смогли одолеть английский «Кристал Пэлас» в матче, который состоялся 30 апреля на стадионе в польском Кракове.

– Как «Шахтеру» нужно сыграть в Англии, чтобы пройти дальше?

– Это уже Арда Туран будет строить план. Могу им пожелать только такого же футбола как вчера, но чтобы реализация не подвела, и было меньше эмоций. У «Шахтера» много бразильцев – и начинается это их: «Вай, вай, вай!».

Не надо этих вай-вай-вай! Понимаете? Хорошо, что Туран эмоционален – я сам таким был, – но футболисты должны сдерживать свои эмоции. Многие игроки добавили в мастерстве, все шагнули вперед, но если в Англии они будут так эмоционально вести себя, судья дважды не подумает: желтая, потом красная – и прощайте еврокубки.

С арбитрами англичане работают, хоть и говорят по-другому. Это как политика. Судья в Кракове в некоторых моментах игрокам «Кристал Пэлас» откровенно симпатизировал, и это бросалось в глаза.

Были нарушения, наши ждали свистка, а его нет. В Англии, если судья свистнет пару раз не туда, болельщики его съедят. Поэтому надо брать все в свои руки, – уверен Кварцяный.

По теме:
Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 28-го тура
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01 мая 2026, 00:45 71
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!

Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 13
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Футбол | 01.05.2026, 06:20
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера
Футбол | 01.05.2026, 12:46
Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера
Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 2
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
