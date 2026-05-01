«Как скажет Туран». Очеретько оценил возможность «слива» игры с Динамо

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько высказался о предстоящих матчах «горняков».

Накануне дончане в Кракове проиграли первый матч полуфинала Лиги конференций против «Кристал Пэлас» (1:3). 3 мая в Киеве их ждет выездная встреча с «Динамо» в рамках 36-го тура УПЛ, а уже 7 числа — второй поединок с англичанами в Лондоне.

В чемпионате «Шахтер» сохраняет лидерство с отрывом в 8 очков, тогда как в еврокубке дела у «горняков» пока идут не лучшим образом.

«Будем ли мы играть с «Динамо» вторым составом, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу с «Кристал Пэлас»? Это не мне решать. Есть тренер – как он скажет, так и будет. Но играть на ничью, играть там на что-то другое мы не будем, потому что нам нужно взять чемпионство», – сказал Очеретько.