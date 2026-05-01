Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера

Донецкий «Шахтер» потерпел поражение в первом матче полуфинала Лиги конференций от английского «Кристал Пэлас» (1:3) и серьезно ухудшил свои шансы в борьбе за трофей.

В другом полуфинальном противостоянии испанский «Райо Вальекано» с минимальным счетом одолел французский «Страсбург» – судьба обеих игр решится через неделю, 7 мая.

Аналитический портал Opta шансы команд на выход в финал и назвал главного фаворита на победу в турнире – самые высокие шансы имеет представитель Английской Премьер-лиги.

Шансы команд на выход в финал:

Кристал Пэлас – 97,19%

Райо Вальекано – 58,83%

Страсбург – 41,17%

Шахтер – 2,81%

Шансы команд на победу в Лиге конференций: