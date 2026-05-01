Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Донецкий клуб потерпел поражение от английского «Кристал Пэлас» в первом матче полуфинала
Донецкий «Шахтер» потерпел поражение в первом матче полуфинала Лиги конференций от английского «Кристал Пэлас» (1:3) и серьезно ухудшил свои шансы в борьбе за трофей.
В другом полуфинальном противостоянии испанский «Райо Вальекано» с минимальным счетом одолел французский «Страсбург» – судьба обеих игр решится через неделю, 7 мая.
Аналитический портал Opta шансы команд на выход в финал и назвал главного фаворита на победу в турнире – самые высокие шансы имеет представитель Английской Премьер-лиги.
Шансы команд на выход в финал:
- Кристал Пэлас – 97,19%
- Райо Вальекано – 58,83%
- Страсбург – 41,17%
- Шахтер – 2,81%
Шансы команд на победу в Лиге конференций:
- Кристал Пэлас – 59,00%
- Райо Вальекано – 21,39%
- Страсбург – 18,39%
- Шахтер – 1,22%
але важливо шо встає
та сила духу рано в ранці,
коли лише 1,22% шансу є...