Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Шахтера высказался о Реале. Вспомнил о своём шансе
01 мая 2026, 09:53
489
1

Игрок Шахтера высказался о Реале. Вспомнил о своём шансе

Тобиас хочет вернуться в Мадрид

01 мая 2026, 09:53 |
489
1 Comments
Игрок Шахтера высказался о Реале. Вспомнил о своём шансе
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

22-летний защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас вспомнил о периоде своей карьеры в мадридском «Реале». Игрок выступал за «сливочных» на правах аренды с 2022 по 2024 год.

Бразилец напомнил, что попал в «Мадрид» практически без опыта выступлений на взрослом уровне.

«Там все оказалось совсем другим: уровень игроков, требования, сам подход к работе. Мне нужно было адаптироваться. Работа с Анчелотти и Раулем многое дала — как в футбольном плане, так и в плане дисциплины, подготовки, понимания игры», — сказал Тобиас, назвав выступления за «Реал» лучшим опытом в своей жизни.

Винисиус признался, что ставит перед собой задачу повысить уровень собственной игры так, чтобы вернуться в «Реал» или перейти в другой топ-клуб. Он отметил, что многие из молодежной команды «сливочных», с кем он играл в Мадриде, сейчас выступают в основном составе мадридцев.

«Не знаю, можно ли говорить о неудаче: когда я ушел, травмы получили Карвахаль и Лукас Васкес, и команде не хватало правого защитника. Но я не зацикливаюсь на этом — важно продолжать работать, чтобы получить шанс вернуться», — резюмировал футболист.

зробив заяву про Реал,
бо знов він хоче отам грати,
так виграй зразу ти Кристал,
й не треба поле обси.ати.
