Туран назвал виновных в поражении Шахтера от Кристал Пелес
«Горняки» проиграли 1:3
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран остался недоволен игрой защитников команды при контратаках в матче против «Кристал Пелес».
«Ошибки в контратаках? «Шахтер» действительно допустил конкретные просчеты в обороне, а соперник ими качественно воспользовался. В то же время у нас не было достаточно тренировок – из-за обстоятельств мы не можем построить полноценный процесс подготовки, и это чувствуется, особенно против команд высочайшего уровня.
Наш футбол требует большого количества повторений, но в нынешних условиях мы физически не способны отрабатывать все в нужном объеме. В то же время игроки показали максимум и выполнили мои требования – за это я им благодарен. Несмотря на ошибки, которые повлияли на результат, я доволен их самоотдачей», – сказал Арда Туран.
але навіщо оці сльози, якщо хочеш грати в єврокубках?
(Це стосується не тільки ШД)