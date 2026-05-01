Туран назвал виновных в поражении Шахтера от Кристал Пелес

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран остался недоволен игрой защитников команды при контратаках в матче против «Кристал Пелес».

«Ошибки в контратаках? «Шахтер» действительно допустил конкретные просчеты в обороне, а соперник ими качественно воспользовался. В то же время у нас не было достаточно тренировок – из-за обстоятельств мы не можем построить полноценный процесс подготовки, и это чувствуется, особенно против команд высочайшего уровня.

Наш футбол требует большого количества повторений, но в нынешних условиях мы физически не способны отрабатывать все в нужном объеме. В то же время игроки показали максимум и выполнили мои требования – за это я им благодарен. Несмотря на ошибки, которые повлияли на результат, я доволен их самоотдачей», – сказал Арда Туран.