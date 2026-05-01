  4. Туран назвал виновных в поражении Шахтера от Кристал Пелес
01 мая 2026, 08:29 |
2103
2

Туран назвал виновных в поражении Шахтера от Кристал Пелес

«Горняки» проиграли 1:3

01 мая 2026, 08:29 |
2103
2 Comments
Туран назвал виновных в поражении Шахтера от Кристал Пелес
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран остался недоволен игрой защитников команды при контратаках в матче против «Кристал Пелес».

«Ошибки в контратаках? «Шахтер» действительно допустил конкретные просчеты в обороне, а соперник ими качественно воспользовался. В то же время у нас не было достаточно тренировок – из-за обстоятельств мы не можем построить полноценный процесс подготовки, и это чувствуется, особенно против команд высочайшего уровня.

Наш футбол требует большого количества повторений, но в нынешних условиях мы физически не способны отрабатывать все в нужном объеме. В то же время игроки показали максимум и выполнили мои требования – за это я им благодарен. Несмотря на ошибки, которые повлияли на результат, я доволен их самоотдачей», – сказал Арда Туран.

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 8
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Футбол | 01 мая 2026, 07:32 0
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации
Мудрика ждут неожиданные проблемы после дисквалификации

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 30.04.2026, 21:22
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Заголовок придурок придумывал?
8 матчів за цей місяць для ШД можливо і багато,
але навіщо оці сльози, якщо хочеш грати в єврокубках?
(Це стосується не тільки ШД)
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
