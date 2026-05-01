Шахтер установил абсолютный рекорд после матча с Кристал Пэлас

В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный матч Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас» (1:3).

Донецкий клуб побил рекорд по количеству еврокубковых матчей за один сезон среди украинских команд – этот матч стал 19-м для команды Турана в текущем евросезоне.

Предыдущий рекорд «Шахтера» датируется сезоном 2015/16, когда команда провела 18 матчей.

В то же время уже в ближайшее время это достижение будет обновлено. Через неделю «горняки» доведут показатель как минимум до 20 поединков, ведь впереди еще ответный матч против английского соперника в Лондоне.