«Туран не скрывал отвращения». В Англии разнесли игру Шахтера против Пэлас

Известный британский спортивный журналист и футбольный обозреватель The Guardian Эд Ааронс жестко раскритиковал донецкий «Шахтер» после поражения «горняков» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (1:3).

Эксперт отметил недостаток концентрации у дончан в начале встречи. «Шахтер» неожиданно пропустил гол уже на 21-й секунде встречи.

«Туран не смог скрыть отвращение к старту команды – их просто «застали врасплох», – написал он.

Отдельно Ааронс раскритиковал защитника «горняков» Валерия Бондаря, ошибка которого привела к третьему голу в ворота «Шахтера».

«Он полностью неверно оценил отскок мяча», – отметил журналист.

Также британец не упустил возможность посмеяться над нападающим украинского клуба Кауаном Элиасом за расточительность в решающих моментах.

«Только он сам знает, зачем он вообще пытался выполнить этот эффектный прием «ножницы», когда ворота «Пэласа» были пусты», — резюмировал Ааронс.

В целом обозреватель издания отметил доминирование «Шахтера» во владении мячом на протяжении матча, но ошибка на старте, откровенно плохая защита на стандартах и низкая реализация помешали «горнякам» конвертировать это преимущество в положительный для них результат.