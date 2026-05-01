Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Туран не скрывал отвращения». В Англии разнесли игру Шахтера против Пэлас
Лига конференций
01 мая 2026, 09:21 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Известный британский спортивный журналист и футбольный обозреватель The Guardian Эд Ааронс жестко раскритиковал донецкий «Шахтер» после поражения «горняков» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (1:3).

Эксперт отметил недостаток концентрации у дончан в начале встречи. «Шахтер» неожиданно пропустил гол уже на 21-й секунде встречи.

«Туран не смог скрыть отвращение к старту команды – их просто «застали врасплох», – написал он.

Отдельно Ааронс раскритиковал защитника «горняков» Валерия Бондаря, ошибка которого привела к третьему голу в ворота «Шахтера».

«Он полностью неверно оценил отскок мяча», – отметил журналист.

Также британец не упустил возможность посмеяться над нападающим украинского клуба Кауаном Элиасом за расточительность в решающих моментах.

«Только он сам знает, зачем он вообще пытался выполнить этот эффектный прием «ножницы», когда ворота «Пэласа» были пусты», — резюмировал Ааронс.

В целом обозреватель издания отметил доминирование «Шахтера» во владении мячом на протяжении матча, но ошибка на старте, откровенно плохая защита на стандартах и низкая реализация помешали «горнякам» конвертировать это преимущество в положительный для них результат.

По теме:
Арда Туран Шахтер Донецк Шахтер - Кристал Пэлас Лига конференций Валерий Бондарь Кауан Элиас
Андрей Плыгун Источник: The Guardian
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
"...не смог скрыть отвращения к старту команды..."  да, гугл транслейт он такой
Ответить
+1
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем