«Туран не скрывал отвращения». В Англии разнесли игру Шахтера против Пэлас
Эд Ааронс назвал главных неудачников матча
Известный британский спортивный журналист и футбольный обозреватель The Guardian Эд Ааронс жестко раскритиковал донецкий «Шахтер» после поражения «горняков» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (1:3).
Эксперт отметил недостаток концентрации у дончан в начале встречи. «Шахтер» неожиданно пропустил гол уже на 21-й секунде встречи.
«Туран не смог скрыть отвращение к старту команды – их просто «застали врасплох», – написал он.
Отдельно Ааронс раскритиковал защитника «горняков» Валерия Бондаря, ошибка которого привела к третьему голу в ворота «Шахтера».
«Он полностью неверно оценил отскок мяча», – отметил журналист.
Также британец не упустил возможность посмеяться над нападающим украинского клуба Кауаном Элиасом за расточительность в решающих моментах.
«Только он сам знает, зачем он вообще пытался выполнить этот эффектный прием «ножницы», когда ворота «Пэласа» были пусты», — резюмировал Ааронс.
В целом обозреватель издания отметил доминирование «Шахтера» во владении мячом на протяжении матча, но ошибка на старте, откровенно плохая защита на стандартах и низкая реализация помешали «горнякам» конвертировать это преимущество в положительный для них результат.
