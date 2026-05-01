УЕФА отреагировал на невероятную игру Ризныка в полуфинале Лиги конференций
Сейвы голкипера сборной Украины спасли донецкую команду от разгрома в матче с «Кристал Пэлас»
В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:3.
Одним из героев донецкой команды стал вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык, который неоднократно спасал «горняков» от пропущенных мячей.
Официальный аккаунт Лиги конференций УЕФА отреагировал на игру 27-летнего футболиста, без усилий которого счет в матче мог быть разгромным, и отметил сейв Ризныка.
В нынешнем сезоне голкипер провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и 21 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Второй матч между «Шахтером» и «Кристал Пэлас» состоится 7 мая на стадионе английского клуба. Победитель этого противостояния сыграет в финале против «Райо Вальекано» или «Страсбуга».
ВИДЕО. Сейв Дмитрия Ризныка в полуфинальном матче Лиги конферениций
🧤 Jaw-dropping stops from Dmytro Riznyk and Mike Penders 😱— UEFA Conference League (@Conf_League) April 30, 2026
Who executed the best save? 🔥
