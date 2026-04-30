Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 32) не сумела выйти в финал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале американка в двух сетах потперпела поражение от «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Хейли Баптист (США) [30] – Мирра Андреева [9] – 4:6, 6:7 (8:10)

Во второй партии Хейли проигрывала 3:5, отыграла матчбол на подаче в девятом гейме, сделала брейк и добралась до тай-брейка, где не реализовала три сетбола.

Баптист провела второе очное противостояние против Андреевой. В 2025 году Хейли уступила Мирре в 1/16 финала Уимблдона.

Андреева стала первой финалисткой тысячника в столице Испании. Во втором полуфинале 30 апреля сойдутся Марта Костюк (Украина, WTA 23) и Анастасия Потапова (Австрия, WTA 56).

Видеообзор матча