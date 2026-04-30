  4. Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника

30 апреля 2026, 18:49 | Обновлено 30 апреля 2026, 19:18
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейли Баптист

Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 32) не сумела выйти в финал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале американка в двух сетах потперпела поражение от «нейтральной» восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/2 финала

Хейли Баптист (США) [30] – Мирра Андреева [9] – 4:6, 6:7 (8:10)

Во второй партии Хейли проигрывала 3:5, отыграла матчбол на подаче в девятом гейме, сделала брейк и добралась до тай-брейка, где не реализовала три сетбола.

Баптист провела второе очное противостояние против Андреевой. В 2025 году Хейли уступила Мирре в 1/16 финала Уимблдона.

Андреева стала первой финалисткой тысячника в столице Испании. Во втором полуфинале 30 апреля сойдутся Марта Костюк (Украина, WTA 23) и Анастасия Потапова (Австрия, WTA 56).

Видеообзор матча

По теме:
Хейли Баптист – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КОСТЮК: Матч с Потаповой будет другим, ведь я выхожу на него не аутсайдером
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Приносит удачу. Лунин вновь посетил матч Костюк на турнире WTA в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2026, 09:48 8
Приносит удачу. Лунин вновь посетил матч Костюк на турнире WTA в Мадриде
Приносит удачу. Лунин вновь посетил матч Костюк на турнире WTA в Мадриде

Марта уверенно разобрала Линду Носкову

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 22
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Феерия Блокса. Прошлогодний чемпион Мадрида проиграл матч 1/4 финала
Теннис | 30.04.2026, 15:52
Феерия Блокса. Прошлогодний чемпион Мадрида проиграл матч 1/4 финала
Феерия Блокса. Прошлогодний чемпион Мадрида проиграл матч 1/4 финала
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Футбол | 30.04.2026, 09:34
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Вдруге цей номер (віддавши перший сет, врятуватися на таї в другому) не пройшов. Мабуть, тенісні боги вирішили не спрощувати Марті життя. Шкода.
Пара слів про Баптист. Дівчата африканського походження майже всі корпулентні, генетику не об'їдеш. Але корт не подіум, можна бути успішною.
Фінал Костюк-пельмень все ближче, а Баптист таки дурна, що стільки сет-поінтів профукала
Дуже жаль, що баптистка не пройшла далі. Баптисти хороші люди, у них баптистська церква є, і вони співають  баптистські пісні.
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
