29 апреля 2026, 23:33 | Обновлено 30 апреля 2026, 14:08
КОСТЮК: Утром было не то настроение, приходилось заcтавлять себя улыбаться

Марта провела флеш-интервью после победы над Носковой в четвертьфинале Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) провела флеш-интервью после победы над Линдой Носковой в четвертьфинале тысячника в Мадриде:

– Марта, 10 побед подряд, ты непобедима в этом сезоне на грунте и теперь вышла в полуфинал здесь, в Мадриде. Давай просто осознаем это на секунду. Как это звучит для тебя?

– Звучит невероятно. Если бы мне несколько недель назад сказали, что так будет, я, наверное, не поверила бы. Но я очень довольна своей игрой в последние недели и благодарна вам за поддержку сегодня. Спасибо.

– Это был потрясающий матч, особенно второй сет. Ты оказывала огромное давление на подачу Носковой. Мы знаем, что она очень опасна, когда начинает контролировать игру, но сегодня ты не позволила ей это сделать. Расскажи о своей стратегии.

– Честно говоря, тот гейм при счете 2:0 мог повернуть матч в любую сторону, и я до сих пор не знаю, как его выиграла. Но именно он, думаю, немного переломил ход встречи.

В остальном, Линда – очень сильная теннисистка, и я старалась просто оставаться в розыгрышах. Условия сегодня были крайне сложными для нас обеих: сильный ветер, холод. Мне кажется, мы начали лучше чувствовать игру только к концу первого сета, а до этого порой сами не понимали, куда летит мяч. Но я очень довольна и, конечно, рада, что сегодня хорошо реализовала свой план на матч.

– Марта, еще один момент, который бросается в глаза во время турнира – ты выглядишь так, будто действительно получаешь удовольствие от игры. Это осознанный подход?

– Да, конечно. Честно говоря, сегодня утром было не то настроение, и мне приходилось буквально заставлять себя улыбаться и получать удовольствие. Но в конце концов это был четвертьфинал, и независимо от результата, я все равно считаю, что последние две-три недели провела на очень хорошем уровне. В итоге мне удалось «переключиться» и снова начать наслаждаться игрой.

– В прошлый раз ты говорила, что если выиграешь турнир, можешь сделать сальто. Это все еще в силе?

– Знаете, думаю, если дойду до финала, то сначала даже потренируюсь, потому что уже не помню, когда делала это в последний раз. Может, я уже слишком старая (улыбается). Но я потренируюсь, обещаю.

В полуфинале соревнований в столице Испании Костюк встретится с Анастасией Потаповой.

Видеообзор матча Марта Костюк – Линда Носкова

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
