ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала второго соперника на летнем сборе
После Польши команда сыграет с Данией
Вторым соперником сборной Украины на очередном сборе в июне станет национальная команда Дании. Об этом сообщает Датский футбольный союз (DBU).
Известно, что матч состоится 7 июня в Оденсе. Также отмечается, что DBU внесет финансовый вклад в благотворительную инициативу, направленную на поддержку украинского футбола и пострадавших от войны.
Председатель союза Эрик Брёггер Расмуссен отметил, что Украина в качестве соперника для сборной Дании была выбрана прежде всего из спортивных соображений, однако организация не может игнорировать факт российского вторжения, а также опасность, которую оно создает для жизни детей в Украине.
Ранее сообщалось, что 31 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
