Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала второго соперника на летнем сборе
Сборная УКРАИНЫ
30 апреля 2026, 12:29 | Обновлено 30 апреля 2026, 12:50
2

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Вторым соперником сборной Украины на очередном сборе в июне станет национальная команда Дании. Об этом сообщает Датский футбольный союз (DBU).

Известно, что матч состоится 7 июня в Оденсе. Также отмечается, что DBU внесет финансовый вклад в благотворительную инициативу, направленную на поддержку украинского футбола и пострадавших от войны.

Председатель союза Эрик Брёггер Расмуссен отметил, что Украина в качестве соперника для сборной Дании была выбрана прежде всего из спортивных соображений, однако организация не может игнорировать факт российского вторжения, а также опасность, которую оно создает для жизни детей в Украине.

Ранее сообщалось, что 31 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши.

По теме:
Для сборной Украины нашли двух иностранных тренеров
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
УАФ выступила с заявлением по поводу сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу товарищеские матчи
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Футбол | 29 апреля 2026, 12:27 9
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»

Спортивный директор донецкого клуба – о последствиях российского вторжения и Лиге конференций

Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 61
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Терять нечего. Появился тривожный прогноз на матч Шахтера в еврокубке
Футбол | 30.04.2026, 10:51
Терять нечего. Появился тривожный прогноз на матч Шахтера в еврокубке
Терять нечего. Появился тривожный прогноз на матч Шахтера в еврокубке
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30.04.2026, 09:18
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
чи знає головний тренер збірної шо будуть скоро ігри-товарняки?
Ответить
+3
Гідні суперники, це добре
Ответить
+1
Популярные новости
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 101
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 45
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 21
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем