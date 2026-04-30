ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала второго соперника на летнем сборе

Вторым соперником сборной Украины на очередном сборе в июне станет национальная команда Дании. Об этом сообщает Датский футбольный союз (DBU).

Известно, что матч состоится 7 июня в Оденсе. Также отмечается, что DBU внесет финансовый вклад в благотворительную инициативу, направленную на поддержку украинского футбола и пострадавших от войны.

Председатель союза Эрик Брёггер Расмуссен отметил, что Украина в качестве соперника для сборной Дании была выбрана прежде всего из спортивных соображений, однако организация не может игнорировать факт российского вторжения, а также опасность, которую оно создает для жизни детей в Украине.

Ранее сообщалось, что 31 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши.