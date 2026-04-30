Для сборной Украины нашли двух иностранных тренеров

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 апреля 2026, 08:22
Левченко поделился мнением, кто должен возглавить главную команду страны

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал, кто должен возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.

– Насколько я понял, к приглашению иностранного тренера вы относитесь скорее негативно, да?

– Я бы не сказал, что негативно, потому что если ты берешь иностранца, то он должен понимать контекст нашего футбола, психологию и менталитет игроков. Он должен понимать, куда он попал и какие перед ним ставят задачи.

Я бы не сказал, что я негативно отношусь к приглашению иностранного тренера, но если у тебя нет времени, чтобы понять, что такое сборная Украины, – будет очень трудно. Я много читал о том, кого рассматривают, и мне кажется, что если у тебя есть тренер, который был в Украине уже до этого – Фонсека или Мальдер, – то эти тренеры подошли бы на роль тренера сборной. Поэтому я бы не сказал, что каждый иностранец – это тренер, который не подойдет.

Также здесь важно добавить – для того, чтобы сборная играла в тот футбол, который мы хотели бы, нужно время и конкретные шаги. У нас есть талантливые игроки, есть очень много перспективных футболистов, но нужно идти на риск и сказать, что несколько лет мы не будем добиваться результата, но будем придерживаться плана, который сработает через 2-3 года.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Навіщо нам ця заморська кухня. Смачніше нашої, української немає в світі. Тільки Маркевич.
