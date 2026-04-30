Для сборной Украины нашли двух иностранных тренеров
Левченко поделился мнением, кто должен возглавить главную команду страны
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал, кто должен возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.
– Насколько я понял, к приглашению иностранного тренера вы относитесь скорее негативно, да?
– Я бы не сказал, что негативно, потому что если ты берешь иностранца, то он должен понимать контекст нашего футбола, психологию и менталитет игроков. Он должен понимать, куда он попал и какие перед ним ставят задачи.
Я бы не сказал, что я негативно отношусь к приглашению иностранного тренера, но если у тебя нет времени, чтобы понять, что такое сборная Украины, – будет очень трудно. Я много читал о том, кого рассматривают, и мне кажется, что если у тебя есть тренер, который был в Украине уже до этого – Фонсека или Мальдер, – то эти тренеры подошли бы на роль тренера сборной. Поэтому я бы не сказал, что каждый иностранец – это тренер, который не подойдет.
Также здесь важно добавить – для того, чтобы сборная играла в тот футбол, который мы хотели бы, нужно время и конкретные шаги. У нас есть талантливые игроки, есть очень много перспективных футболистов, но нужно идти на риск и сказать, что несколько лет мы не будем добиваться результата, но будем придерживаться плана, который сработает через 2-3 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
