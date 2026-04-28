Экс-игрок сборной Украины: «Проблема не в том, что Ребров ушел»

Бывший полузащитник Евгений Левченко высказался об отставке Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины после неудачи в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

По словам Левченко, смена тренера пойдет только на пользу «сине-желтой» команде с учетом отсутствия желаемой игры.

«Пойдет ли смена на пользу? Думаю, пойдет. Давайте говорить откровенно – это не такая проблема, когда тренер чего-то не достигает. У нас принято говорить: «Ребров не добился результата – значит, он плохой тренер». Мне кажется, в современном футболе есть очень много разных вещей, от которых зависит твой результат.

Мы не увидели того футбола, который хотели, или увидели, но очень мало. Мы не увидели результата – это две вещи, на которые нужно смотреть. Если мы ставим задачу выйти на ЧМ или ЧЕ – тогда, если ты не выходишь, нужно честно сказать: «Окей, я не выполнил задачу, я сделал всё возможное». Я верю, что тренер сделал все возможное в рамках своих возможностей, но нужно дать дорогу кому-то другому, кто играет иначе и по-другому подойдет к этой проблеме.

Проблема не в том, что Ребров ушел, проблема в том, как мы будем выстраивать нашу команду в перспективе. Я не хотел бы, чтобы это был шаг назад», – сказал Левченко.