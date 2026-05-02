  4. Фамаликау – Бенфика. Трубин – основа, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Португалии
Фамаликау
02.05.2026 20:00 – 34 0 : 2
Бенфика
Португалия
02 мая 2026, 20:00 |
Фамаликау – Бенфика. Трубин – основа, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 мая в 20:00 поединок чемпионата Португалии

02 мая 2026, 20:00 |
511
0
Фамаликау – Бенфика. Трубин – основа, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

2 мая состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии между клубами «Фамаликан» и «Бенфика».

Поединок пройдет на стадионе «Estádio Municipal de Famalicão» в городе Вила-Нова-де-Фамаликан.

Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Последняя встреча команд состоялась 22 декабря 2025 года и завершилась минимальной победой «орлов» (1:0).

«Бенфика» с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым занимает второе место в таблице (75 очков), «Фамаликан» – пятое (51 балл).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фамаликау – Бенфика
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Андреас Шельдеруп.
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
По теме:
Неутешительная серия Судакова. Бенфика объявила состав на гостевой матч
Бенфике придется отдать 32 млн за украинца, которым недоволен Моуриньо
Бенфика пошла на рискованный шаг, чтобы не пустить Моуриньо в Реал
Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков Фамаликау
Андрей Витренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию
Футбол | 02 мая 2026, 19:30 0
Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию
Малой кровью. Атлетико резервным составом обыграл Валенсию

Матч завершился со счетом 2:0

Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф
Футбол | 02 мая 2026, 16:34 7
Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф
Чемпионшип. Итоги сезона: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф

Ковентри и Ипсвич вышли в элиту, еще 4 команды разыграют третью путевку

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02.05.2026, 10:19
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Популярные новости
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 49
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 2
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 24
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
