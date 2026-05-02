Фамаликау – Бенфика. Трубин – основа, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE

2 мая состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии между клубами «Фамаликан» и «Бенфика».

Поединок пройдет на стадионе «Estádio Municipal de Famalicão» в городе Вила-Нова-де-Фамаликан.

Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Последняя встреча команд состоялась 22 декабря 2025 года и завершилась минимальной победой «орлов» (1:0).

«Бенфика» с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым занимает второе место в таблице (75 очков), «Фамаликан» – пятое (51 балл).

