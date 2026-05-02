Трубин пропустил дважды. Бенфика упустила победу, Судаков без практики
«Фамаликау» за 11 минут перевернул матч с лиссабонцами
2 мая «Бенфика» неожиданно оступилась в матче 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликау».
«Орлы» быстро вышли вперед на выезде, дважды забив в промежутке с 12-й по 19-ю минуту.
Лиссабонцы могли бы рассчитывать на три очка, если бы капитан Николас Отаменди не подвел команду: аргентинец был удален после перерыва.
Оставшись в меньшинстве, «Бенфика» не смогла сдержать атаки соперника и растеряла все преимущество.
Украинский вратарь Анатолий Трубин сделал три сейва по ходу матча, но сохранить ворота в неприкосновенности не сумел – 2:2.
Другой украинец Георгий Судаков в очередной раз следил за игрой со скамейки запасных.
Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая
«Фамаликау» – «Бенфика» – 2:2
Голы: Де Аморим, 67, Абубакар, 78 – Шельдруп, 12, Риос, 19
Удаление: Отаменди, 55
