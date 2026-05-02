Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 мая 2026, 22:09 | Обновлено 02 мая 2026, 23:00
Трубин пропустил дважды. Бенфика упустила победу, Судаков без практики

«Фамаликау» за 11 минут перевернул матч с лиссабонцами

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

2 мая «Бенфика» неожиданно оступилась в матче 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликау».

«Орлы» быстро вышли вперед на выезде, дважды забив в промежутке с 12-й по 19-ю минуту.

Лиссабонцы могли бы рассчитывать на три очка, если бы капитан Николас Отаменди не подвел команду: аргентинец был удален после перерыва.

Оставшись в меньшинстве, «Бенфика» не смогла сдержать атаки соперника и растеряла все преимущество.

Украинский вратарь Анатолий Трубин сделал три сейва по ходу матча, но сохранить ворота в неприкосновенности не сумел – 2:2.

Другой украинец Георгий Судаков в очередной раз следил за игрой со скамейки запасных.

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая

«Фамаликау» – «Бенфика» – 2:2

Голы: Де Аморим, 67, Абубакар, 78 – Шельдруп, 12, Риос, 19

Удаление: Отаменди, 55

Палкіну доведеться забирати назад кращого півзахисника світу і майбутнього володаря Золотого мяча..
Тут все стабільно. Трубін пропускає. Запасний не грає
А що ви хотіли, по статистиці перевага Фамалікау
