2 мая «Бенфика» упустила победу в матче 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликану».

Подопечные Жозе Моуринью ярко начали выездной матч, но затем «сдулись».

Преимущество в два мяча быстро исчезло после удаления Николаса Отаменди.

Как бы ни старался украинский вратарь Анатолий Трубин, сохранить ворота «Бенфики» ему оказалось не под силу.

«Фамаликану» совершил камбэк за 11 минут, шокировав лиссабонцев – 2:2.

А Георгий Судаков в очередной раз наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая

«Фамаликау» – «Бенфика» – 2:2

Голы: Де Аморим, 67, Абубакар, 78 – Шельдруп, 12, Риос, 19

Удаление: Отаменди, 55

