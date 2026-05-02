Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фамаликау – Бенфика – 2:2. Трубин пропустил, Судаков не сыграл. Видео голов
Чемпионат Португалии
Фамаликау
02.05.2026 20:00 – FT 2 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 мая 2026, 23:06 |
62
0

Фамаликау – Бенфика – 2:2. Трубин пропустил, Судаков не сыграл. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Португалии

02 мая 2026, 23:06 |
62
0
Фамаликау – Бенфика – 2:2. Трубин пропустил, Судаков не сыграл. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

2 мая «Бенфика» упустила победу в матче 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликану».

Подопечные Жозе Моуринью ярко начали выездной матч, но затем «сдулись».

Преимущество в два мяча быстро исчезло после удаления Николаса Отаменди.

Как бы ни старался украинский вратарь Анатолий Трубин, сохранить ворота «Бенфики» ему оказалось не под силу.

«Фамаликану» совершил камбэк за 11 минут, шокировав лиссабонцев – 2:2.

А Георгий Судаков в очередной раз наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая

«Фамаликау» – «Бенфика» – 2:2

Голы: Де Аморим, 67, Абубакар, 78 – Шельдруп, 12, Риос, 19

Удаление: Отаменди, 55

Видео голов и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Umar Abubakar (Фамаликау), асcист Матиас де Аморим.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас де Аморим (Фамаликау), асcист Леонардо Реалпе.
55’
Николас Отаменди (Бенфика) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Андреас Шельдеруп.
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
По теме:
Брентфорд – Вест Хэм – 3:0. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
Звездный клуб с голом Бензема сократил отставание от команды Роналду
ПСЖ – Лорьян – 2:2. Дисквалификация Забарного. Видео голов и обзор матча
Бенфика чемпионат Португалии по футболу удаление (красная карточка) Николас Отаменди Анатолий Трубин Георгий Судаков Фамаликау Андреас Шельдеруп Ришар Риос видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02 мая 2026, 08:47 3
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»

Нидерландец должен был сначала сразиться с Джошуа, но из этого ничего не вышло

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02 мая 2026, 09:28 14
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение

Президент «Реала» готов отпустить украинца

Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02.05.2026, 15:59
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02.05.2026, 16:00
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Игорь Суркис отметил особую дату
Футбол | 02.05.2026, 22:22
Игорь Суркис отметил особую дату
Игорь Суркис отметил особую дату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 31
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем