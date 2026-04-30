«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика

Главный корреспондент Sky Sports Каве Солхекол поделился мнением по поводу четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил.

«В лучшем случае Мудрик подаст апелляцию в CAS. Состоится слушание. У него вместе с его адвокатами будет возможность попытаться очистить свое имя. Если ему это удастся, то, как можно предположить, он сможет сыграть за «Челси» в начале следующего сезона. Это самый лучший сценарий.

Нет никакой возможности, чтобы слушание прошло настолько быстро, чтобы он мог сыграть в текущем сезоне. Сборная Украины не будет играть на чемпионате мира, поэтому мы на его этом турнире летом не увидим. Так что в лучшем случае он сможет очистить свое имя, а затем сыграть за «Челси», – заявил Солхекол в эфире Sky Sports.

