«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
Украинец может вернуться в игру уже в следующем сезоне
Главный корреспондент Sky Sports Каве Солхекол поделился мнением по поводу четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил.
«В лучшем случае Мудрик подаст апелляцию в CAS. Состоится слушание. У него вместе с его адвокатами будет возможность попытаться очистить свое имя. Если ему это удастся, то, как можно предположить, он сможет сыграть за «Челси» в начале следующего сезона. Это самый лучший сценарий.
Нет никакой возможности, чтобы слушание прошло настолько быстро, чтобы он мог сыграть в текущем сезоне. Сборная Украины не будет играть на чемпионате мира, поэтому мы на его этом турнире летом не увидим. Так что в лучшем случае он сможет очистить свое имя, а затем сыграть за «Челси», – заявил Солхекол в эфире Sky Sports.
Ранее финансовый эксперт Киран Магуайр высказался по поводу контракта Мудрика с «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
