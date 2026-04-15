Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Финансовый эксперт – о «Челси» и контракте Мудрика: «Клуб что-то скрывает»
15 апреля 2026, 16:22 | Обновлено 15 апреля 2026, 16:23
Финансовый эксперт – о «Челси» и контракте Мудрика: «Клуб что-то скрывает»

Киран Магуайр высказался по поводу финансовой ситуации в лондонском клубе

15 апреля 2026, 16:22 | Обновлено 15 апреля 2026, 16:23
Финансовый эксперт – о «Челси» и контракте Мудрика: «Клуб что-то скрывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Финансовый эксперт Киран Магуайр поделился мнениями по поводу того, что лондонский «Челси» не спешит публиковать отчеты о своей финансовой деятельности.

«Можно лишь предположить, что «Челси» что-то скрывает, не публикуя свои результаты, где подробно описывались бы убытки в 262 миллиона фунтов стерлингов. Пока я достаточно спокоен с точки зрения PSR (Правил прибыли и устойчивого развития – прим.), потому что они зафиксировали прибыль в 270 миллионов фунтов стерлингов в двух предыдущих сезонах от продажи женской команды и активов недвижимости.

Таким образом, эти два фактора фактически уравновешивают друг друга. Мне будет интереснее посмотреть, что произойдет в плане травм и списаний со счетов игроков. Возможно, они решили списать, например стоимость подписания контракта с Мудриком. И если это так, то это единовременные расходы, которые не повлияют на финансовую отчетность за 2025/26 год и, следовательно, в будущем практически практически исчезнут.

Просто очень жалко. Кажется, «Челси» не очень стремится к прозрачности и детальному представлению финансовой отчетности, ведь если вам нечего скрывать, то зачем что-то скрывать?» – цитирует Магуайра The Chelsea Chronicle.

Ранее в Англии рассказали, подаст ли «Челси» на Мудрика в суд.

Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко Источник: The Chelsea Chronicle
