Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»

Защитник «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций, в котором его команда сыграет против донецкого «Шахтера».

«Настроение очень позитивное. Мы знаем, на что способны. Знаем, насколько они опасны – это хорошая команда, которая в прошлом году играла в Лиге чемпионов, но мы уверены в себе.

Я считаю, что победа в турнирах – это главное в футболе. Мы знаем, что это непростой турнир, но в прошлом сезоне в Кубке Англии мы показали, что можем противостоять многим командам. Это придало нам уверенности.

Выход в полуфинал еврокубка – это повод быть счастливым и благодарным за то, чего удалось достичь на данный момент. Для меня это впервые, поэтому единственное чувство – это счастье», – сказал Митчелл.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.