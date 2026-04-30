  Симеоне: «Говорят, 5:4 – великолепно? Я же говорю, что нам забили 5 мячей»
30 апреля 2026, 07:11 |
803
Симеоне: «Говорят, 5:4 – великолепно? Я же говорю, что нам забили 5 мячей»

Диего Симеоне показал тренерский взгляд на «хоккейные» результаты в футболе

30 апреля 2026, 07:11 |
803
0
Симеоне: «Говорят, 5:4 – великолепно? Я же говорю, что нам забили 5 мячей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

После первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1) главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне дал телеинтервью, сосредоточившись на балансе и деталях.

«Арсенал» – невероятная команда, выигравшая 10 матчей в Лиге чемпионов при трех ничьих. Первый тайм был более тактическим, с небольшим количеством ударов в створ и хорошими переходами. Во втором тайме мы ускорили темп, а соперник сбавил. Нам не удалось забить еще один гол, но это была хорошая игра», – заявил тренер испанцев.

Симоне не обошел стороной другой полуфинал – «ПСЖ» и «Баварии»: «Когда игра заканчивается со счетом 5:4, все говорят: «Какой великолепный матч». Я же говорю: нам забили пять мячей. Не знаю, насколько это хорошая игра для нас, тренеров, но по телевизору, конечно, это было прекрасно».

Ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся в следующие вторник и среду.

По теме:
ДИ КАНИО: «ПСЖ и Бавария выглядели, как Годзилла и Кинг-Конг»
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
Полузащитник Атлетико Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Это аукнется нам…»
Диего Симеоне Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Атлетико - Арсенал Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ - Бавария Бавария
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29 апреля 2026, 15:47 8
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду

Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Футбол | 30 апреля 2026, 00:59 17
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»

Тренер подтвердил главную задачу на турнир

Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Футбол | 30.04.2026, 08:02
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Футбол | 29.04.2026, 12:27
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Популярные новости
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 44
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 4
Футбол
