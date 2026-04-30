Симеоне: «Говорят, 5:4 – великолепно? Я же говорю, что нам забили 5 мячей»

После первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1) главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне дал телеинтервью, сосредоточившись на балансе и деталях.

«Арсенал» – невероятная команда, выигравшая 10 матчей в Лиге чемпионов при трех ничьих. Первый тайм был более тактическим, с небольшим количеством ударов в створ и хорошими переходами. Во втором тайме мы ускорили темп, а соперник сбавил. Нам не удалось забить еще один гол, но это была хорошая игра», – заявил тренер испанцев.

Симоне не обошел стороной другой полуфинал – «ПСЖ» и «Баварии»: «Когда игра заканчивается со счетом 5:4, все говорят: «Какой великолепный матч». Я же говорю: нам забили пять мячей. Не знаю, насколько это хорошая игра для нас, тренеров, но по телевизору, конечно, это было прекрасно».

Ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся в следующие вторник и среду.